Los puntajes de Boca ante Cruzeiro por Copa Libertadores: Milton Giménez fue el peor y hubo dos puntos altos

El Xeneize se complicó y se jugará la clasificación a todo o nada en la última fecha ante Universidad Católica.

Leandro Brey (5): Tuvo responsabilidad en el gol de Fágner y salvó a Boca de la derrota en un mano a mano en el final.

Malcom Braida (6): Muy prolijo sobre el lateral derecho en ambos lados del campo. Mostró más que Weigandt y Barinaga.

Lautaro Di Lollo (6): Sólido de cabeza y por abajo, el más completo de la zaga esta noche.

Ayrton Costa (5): Duelo sin sobresaltos para el central, que no tuvo mayores inconvenientes en su zona.

Lautaro Blanco (5): Sus pasajes al ataque fueron la opción más peligrosa para Boca. Lastimó con sus centros.

Tomás Belmonte (5): Redondeó un partido correcto hasta su salida a 20 minutos del final. Buen aporte en defensa.

Leandro Paredes (7): Manejó los hilos con la pelota parada. El primero nació de un excelente remate desviado por Merentiel.

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Milton Delgado (5): Bien en la recuperación y presión. Dudas con la pelota en los pies.

Tomás Aranda (7): Otra noche destacada para la joya. Cada vez que participó encontró algo positivo.

Milton Giménez (3): Impreciso y lento con la pelota, por momentos un estorbo. El punto más bajo del partido.

Miguel Merentiel (6): Exigió al arquero en los primeros minutos y luego abrió la cuenta. Se apagó con el correr del duelo.

INGRESARON

Exequiel Zeballos (5): Demostró ganas en su ingreso, pero poco más.

Ángel Romero (-): Sin calificación. Entró sobre el final.