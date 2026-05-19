La polémica mano que reclamó Boca sobre el final del partido ante Cruzeiro por Copa Libertadores

En la última jugada del partido, la pelota impactó sobre el brazo de Romero dentro del área, pero el VAR dejó de seguir el juego y marcó el final.

La polémica explotó en la última pelota de la noche en La Bombonera. Cuando Boca iba con desesperación en busca del triunfo ante Cruzeiro, un rebote dentro del área terminó impactando en la mano de Lucas Romero y todo el Xeneize salió disparado a reclamar penal. Sin embargo, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela jamás fue llamado por el VAR para revisar la acción y, segundos después, decretó el final del empate 1-1 por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

La jugada ocurrió en el undécimo minuto de adición, cuando Boca empujaba con más ímpetu que claridad para quedarse con tres puntos clave pensando en la clasificación a los octavos de final. Tras un centro y una serie de rebotes dentro del área brasileña, la pelota terminó pegando en el brazo del capitán de Cruzeiro. El reclamo fue inmediato: jugadores, cuerpo técnico y toda La Bombonera pidieron penal de manera desesperada.

El primero en irse encima del árbitro fue Leandro Paredes, completamente fuera de sí por la decisión. “¡La tenés que ir a ver!”, le gritó el volante de Boca a Valenzuela apenas sonó el silbatazo final. A su lado también apareció Milton Delgado, quien lanzó una frase cargada de bronca y ironía. “Si esta no es mano, la mía tampoco”, expresó, en referencia al gol que le habían anulado previamente al Xeneize justamente por una infracción similar.

¡TODO BOCA RECLAMÓ ESTA MANO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO ANTE CRUZEIRO!



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Así, entre silbidos, bronca y un clima caliente, el Xeneize dejó escapar dos puntos que podían acomodarlo en el Grupo D y ahora llegará obligado a ganarle a Universidad Católica en la última fecha para seguir con vida en la Copa Libertadores.