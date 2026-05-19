Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras el empate ante Cruzeiro en La Bombonera

Boca volvió a sufrir un traspié en la Copa Libertadores. Luego de dos derrotas consecutivas, el Xeneize no pudo levantar cabeza, empató ante Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos y dejó en el camino otra chance de sumar de a tres puntos, lo cual no solo complicó su futuro pensando en la clasificación a octavos de final, sino que dio un nuevo paso atrás hacia su gran objetivo a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.
Con este resultado obtenido en La Bombonera, Boca sumó una nueva unidad en el ranking general elaborado por la Conmebol que comenzó a contabilizarse el año pasado. De esta manera, el Xeneize alcanzó los diez puntos en la tabla (tres por acceder a la fase de grupos y siete por sus dos triunfos y, no logró achicar un margen valioso respecto a los equipos que lideran el listado.
El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029
- Palmeiras – 57 puntos
- Flamengo (clasificado) – 56 puntos
- Liga de Quito – 44 puntos
- Estudiantes de LP – 37 puntos
- Racing – 35 puntos**
- São Paulo – 25 puntos**
- Peñarol – 25 puntos
- Vélez – 24 puntos**
- Cerro Porteño – 24 puntos
- River Plate – 23 puntos**
- Universitario – 22 puntos
- Independiente del Valle – 21 puntos
- Botafogo – 21 puntos**
- Libertad – 20 puntos
- Bolívar – 20 puntos
- Nacional – 17 puntos
- Atlético Nacional – 17 puntos**
- Internacional – 17 puntos**
- Sporting Cristal – 16 puntos
- Rosario Central – 16 puntos
- Mirassol – 15 puntos
- Independiente Rivadavia – 13 puntos
- Universidad de Chile – 13 puntos
- Corinthians – 13 puntos
- Coquimbo – 13 puntos
- Barcelona – 10 puntos
- Universidad Católica – 10 puntos
- Cruzeiro – 10 puntos
- Deportes Tolima – 10 puntos
- Platense – 10 puntos
- Boca Juniors – 10 puntos
- Lanús – 9 puntos
- Universidad Central Venezuela – 9 puntos
- Colo Colo – 8 puntos
- Olimpia – 8 puntos
- Independiente Medellín – 8 puntos
- Fluminense – 8 puntos
- Barcelona de Guayaquil – 6 puntos
- La Guaira – 6 puntos
- Independiente Santa Fe – 5 puntos
- Junior – 4 puntos
- Cusco – 4 puntos
- Always Ready – 3 puntos
**NO SUMAN PUNTOS EN 2026.
El sistema de clasificación y la cuenta que hace Boca
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
La ventaja clave frente a los competidores inactivos
Pensando en la carrera por escalar posiciones en el listado que tiene Boca, el Xeneize debe considerar un factor importante. Más allá de que los campeones de América —como Flamengo, único clasificado hasta hoy— liberen cupos al dejar de competir en el ranking, el dato clave reside en que solo suman unidades aquellos equipos que logran participar de la Gloria Eterna.