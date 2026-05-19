Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras el empate ante Cruzeiro en La Bombonera

El Xeneize desperdició la chance de sumar puntos en el ranking que le permite el acceso a la competencia internacional que ya disputó en 2025.

Boca volvió a sufrir un traspié en la Copa Libertadores. Luego de dos derrotas consecutivas, el Xeneize no pudo levantar cabeza, empató ante Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos y dejó en el camino otra chance de sumar de a tres puntos, lo cual no solo complicó su futuro pensando en la clasificación a octavos de final, sino que dio un nuevo paso atrás hacia su gran objetivo a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Con este resultado obtenido en La Bombonera, Boca sumó una nueva unidad en el ranking general elaborado por la Conmebol que comenzó a contabilizarse el año pasado. De esta manera, el Xeneize alcanzó los diez puntos en la tabla (tres por acceder a la fase de grupos y siete por sus dos triunfos y, no logró achicar un margen valioso respecto a los equipos que lideran el listado.

El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras – 57 puntos

Flamengo (clasificado) – 56 puntos

Liga de Quito – 44 puntos

Estudiantes de LP – 37 puntos

Racing – 35 puntos**

São Paulo – 25 puntos**

Peñarol – 25 puntos

Vélez – 24 puntos**

Cerro Porteño – 24 puntos

River Plate – 23 puntos**

Universitario – 22 puntos

Independiente del Valle – 21 puntos

Botafogo – 21 puntos**

Libertad – 20 puntos

Bolívar – 20 puntos

Nacional – 17 puntos

Atlético Nacional – 17 puntos**

Internacional – 17 puntos**

Sporting Cristal – 16 puntos

Rosario Central – 16 puntos

Mirassol – 15 puntos

Independiente Rivadavia – 13 puntos

Universidad de Chile – 13 puntos

Corinthians – 13 puntos

Coquimbo – 13 puntos

Barcelona – 10 puntos

Universidad Católica – 10 puntos

Cruzeiro – 10 puntos

Deportes Tolima – 10 puntos

Platense – 10 puntos

Boca Juniors – 10 puntos

Lanús – 9 puntos

Universidad Central Venezuela – 9 puntos

Colo Colo – 8 puntos

Olimpia – 8 puntos

Independiente Medellín – 8 puntos

Fluminense – 8 puntos

Barcelona de Guayaquil – 6 puntos

La Guaira – 6 puntos

Independiente Santa Fe – 5 puntos

Junior – 4 puntos

Cusco – 4 puntos

Always Ready – 3 puntos

**NO SUMAN PUNTOS EN 2026.

El sistema de clasificación y la cuenta que hace Boca

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

La ventaja clave frente a los competidores inactivos

Pensando en la carrera por escalar posiciones en el listado que tiene Boca, el Xeneize debe considerar un factor importante. Más allá de que los campeones de América —como Flamengo, único clasificado hasta hoy— liberen cupos al dejar de competir en el ranking, el dato clave reside en que solo suman unidades aquellos equipos que logran participar de la Gloria Eterna.