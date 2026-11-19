La IA pronosticó cómo le irá a Franco tanto en las prácticas libres como en la clasificación y la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 comenzará en este jueves por la noche (en Argentina) con la Práctica Libre 1. Franco Colapinto contará con una mejora significativa en su auto y espera poder sumar puntos tras una racha de seis carreras sin unidades para Alpine.

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El piloto argentino todavía no sabe lo que es obtener puntos en el Circuito callejero de Las Vegas, pero espera terminar el fin de semana con una sonrisa en una pista que el propio Colapinto catalogó como “muy especial”.

Ante la incertidumbre sobre si Franco podrá o no volver a quedar entre los 10 mejores este fin de semana, en Bolavip le pedimos a Gemini (la Inteligencia Artificial de Google) que haga una predicción exacta de cómo será el fin de semana del argentino.

Franco Colapinto en el GP de Brasil 2026 (Getty Images)

La predicción de la Inteligencia Artificial

Práctica Libre 1 (Jueves 19 – 21:30 ARG): El objetivo será barrer la pista y entrar en calor. Con el asfalto helado del anochecer en Las Vegas, veremos a Franco sufrir un poco con el calentamiento de los neumáticos duros. Terminará la sesión alrededor del P15, sin buscar tiempos, solo acumulando kilómetros y rozando los muros para ganar confianza.

Práctica Libre 2 (Viernes 20 – 01:00 ARG): Ya en plena madrugada argentina, las simulaciones a una vuelta con goma blanda mostrarán el verdadero potencial del motor Alpine en las rectas del Strip. Franco encontrará un buen rebufo y logrará meterse en el Top 10 (P10), dejando buenas sensaciones de velocidad punta.

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Práctica Libre 3 (Viernes 20 – 21:30 ARG): Sesión enfocada netamente en las tandas largas (“long runs”) para probar la degradación. Los tiempos por vuelta no serán vistosos (P14), pero el ritmo de carrera será sorprendentemente constante, cuidando muy bien los neumáticos traseros en las zonas de tracción lenta.

Clasificación (Sábado 21 – 01:00 ARG): La hora de la verdad. Pasa la Q1 sin problemas en su segundo intento. En la Q2, el intenso tráfico típico de los circuitos callejeros y una pequeña bloqueada en la curva 14 (al final de la recta principal) le costarán las milésimas necesarias para entrar a la Q3. Predicción exacta: Franco clasificará en la 12ª posición (P12).

Carrera (Domingo 22 – 01:00 ARG): Una largada limpia será clave. Aprovechando que Las Vegas es un circuito que permite sobrepasos, Franco usará la larga recta del Strip para escalar posiciones en el primer stint. Apostará por una estrategia de una sola parada (Medio – Duro), estirando sus neumáticos más que sus rivales directos de Haas y Racing Bulls. En las últimas 10 vueltas, mostrará su característica defensa agresiva para aferrarse a los puntos. Predicción exacta: Franco cruzará la meta en 9ª posición (P9), sumando dos valiosos puntos tras una remontada muy inteligente.