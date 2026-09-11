Los puntajes de Boca vs. Central Córdoba por el Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones del Xeneize en el triunfo ante el Ferroviario con un equipo alternativo.

En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura, Boca recibió a Central Córdoba en La Bombonera. El Vasco Arruabarrena dispuso de un equipo casi completamente alternativo debido a que el próximo martes se jugará la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ante el Ferroviario, el Xeneize ganó por 3 a 1, donde convirtieron Ángel Romero por duplicado y Enner Valencia. La gran figura fue el ya mencionado paraguayo. A continuación, los puntajes de Boca, jugador por jugador.

Leandro Brey (6): sigue demostrando falencias en el juego con los pies, aunque el principal labor de un arquero es defender su arco y Brey lo hizo a la perfección. No se complicó, estuvo correcto, aunque no pudo mantener la valla invicta por el tanto de la visita en el final.

Dylan Gorosito (6): asistencia top a Enner Valencia y un partido correcto en la banda derecha. Cometió una infracción infantil que le costó una amarilla tempranera. Más allá de eso, demostró grandes cualidades con la pelota en su dominio.

Nicolás Figal (5): el más flojo de Boca en la defensa. Dubitativo para salir del fondo, con exceso de confianza y poco timing en la defensa. A su favor, estuvo firme con los pases y sobre el final tuvo intervenciones positivas.

Marco Pellegrino (6): correcto partido, no dejó pasar a los atacantes rivales y rechazó toda pelota que se le cruzó. Firme en la distribución de los pases.

Lautaro Blanco (7): el único de los titulares habituales que comenzó el partido ante Central Córdoba. Un partido parejo, correcto y con injerencia en ataque y defensa. Nunca defrauda.

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Williams Alarcón (6): ¿Su mejor partido en Boca? Probablemente si. El chileno estuvo ágil en mitad de cancha, fue inteligente en la toma de decisiones y estuvo participativo en el juego asociado. Más allá de algún error aislado, tuvo una buena presentación.

Tomás Belmonte (6): otro partido correcto de Toto, que poco a poco se afianza como una carta valiosa para el Vasco. Jugó más retrasado que los últimos partidos, ya que ofició de volante central y no de interno, por lo que no se mostró tanto en el área rival.

Carlos Palacios (6): buena presentación del chileno. Arriesgó cuando el partido lo pedía y tuvo un accionar correcto en mitad de cancha. Fue su primera titularidad en el año y demostró que puede ser una carta ofensiva interesante en la mitad de cancha.

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Ángel Romero (8): la figura de la noche. El suplente que mejor aprovechó su oportunidad al anotar un doblete, el primer gol desde el vestuario y el segundo un golazo de afuera del área. Se nota que su posición es por derecha y no de 9.

Enner Valencia (7): llegó su ansiado primer gol con la camiseta de Boca. Además del tanto, tuvo un partido correcto desde el sacrificio físico y la conexión con el juego. A pesar de que el centro en el primer gol del partido fue de Blanco, las estadísticas dirán que la asistencia a Ángel fue suya por un desvío intencional.

Sebastián Villa (4): apagado, falto de confianza y con mala toma de decisiones. No aprovechó su oportunidad en un equipo alternativo y confirmó que, por su presente, corre de atrás en el equipo ideal del DT. El peor de Boca en cancha.

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INGRESARON

Matías Satas (6): segundo partido en primera. Correctas intervenciones en los pocos minutos que disputó.

Santiago Ascacibar (-): Sin minutos suficientes como para ser calificado.

Milton Giménez (-): Sin minutos suficientes como para ser calificado.

Rodrigo Bacidalupe (-): debutó como profesional. Sin minutos suficientes como para ser calificado.