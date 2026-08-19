Marcelo Weigandt, a punto de irse de Boca: horas decisivas para que se cierre su préstamo a Liga de Quito

El lateral derecho, relegado por Arruabarrena, tiene todo encaminado para marcharse al exterior. Detalles.

El mercado de salidas para Boca está lejos de terminar y el próximo puede ser Marcelo Weigandt. El lateral derecho, marginado por decisión de Rodolfo Arruabarrena, está a muy pocos detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Liga de Quito.

Según pudo saber Bolavip, la llegada del Chelo al conjunto ecuatoriano es en condición de préstamo. Además, la cesión será sin cargo y con una opción de compra cuyo monto todavía no fue definido. De esta manera, el club de la Ribera se desprenderá de uno de los borrados y además sumará un cupo para incorporar.

Weigandt no fue utilizado por Arruabarrena en el segundo ciclo. El Vasco decidió prescindir de los servicios del ex Inter Miami y pidió a un jugador en la posición para el mercado de pases, lo que derivó en la llegada de Leandro Lozano. Además decidió subir definitivamente a Dylan Gorosito a primera división.

Cabe recordar que los clubes que vendan o den a préstamo a algún jugador al exterior tendrán una ventana extra para incoporporar hasta el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 18 horas.

Los números de Weigandt en Boca

Desde su regreso desde Inter Miami, Weigandt disputó 16 partidos con la camiseta de Boca, sumando 1.194 minutos entre Apertura, Libertadores y Copa Argentina. El jugador no pudo aportar goles, ni asistencias y tampoco recibió tarjetas amarillas, ni rojas.

Contabilizando su etapa anterior en la institución, el Chelo deja el club con 88 encuentros disputados. Allí sumó 3 anotaciones y 7 asistencias, además de recibir 13 amonestaciones y una expulsión.

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