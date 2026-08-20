Alineaciones de Corinthians y Rosario Central para la vuelta de los 8avos de final de la Copa Libertadores

En San Pablo, el combinado de Jorge Almirón va por el pase a cuartos de final luego del 0 a 0 en Arroyito.

Corinthians recibe a Rosario Central este jueves a las 21:30 horas (hora argentina) en el imponente Neo Química Arena de San Pablo, en un duelo a todo o nada por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Tras el trabado y vibrante empate 0-0 en el encuentro de ida disputado en el Gigante de Arroyito, la llave quedó completamente abierta y el ansiado pasaje a los cuartos de final se definirá sin margen de error en territorio brasileño.

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A continuación, las formaciones y todo lo que tenés que saber del partido que definirá al anteúltimo clasificado a los cuartos de final de la Libertadores.

Las probables alineaciones de Corinthians y Rosario Central

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

La previa de Corinthians y Rosario Central: todo lo que tenés que saber