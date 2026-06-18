Además de Cavani, Arruabarrena le comunicó a 4 jugadores de Boca que no serán tenidos en cuenta

En el regreso del plantel a los entrenamientos, el Vasco le informó a estos futbolistas que deberán buscar ofertas para salir del club.

Con el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Boca regresa a los entrenamientos para afrontar la pretemporada y así encarar la segunda parte del año, en la que pelearán tanto por el título del Torneo Clausura como en la Copa Conmebol Sudamericana.

En este nuevo ciclo, Arruabarrena decidió que no tendrá en cuenta a Edinson Cavani y Ander Herrera, por lo que rescindieron su contrato a falta de cinco meses para su finalización. Además, otros jugadores deberán definir su salida ya que no entran en los planes.

Según pudo saber Bolavip, en total son cuatro los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena y que ya fueron comunicados de esta decisión, por lo que deberán buscar ofertas en este mercado de pases para salir, ya que de lo contrario quedarán colgados por un semestre.

Los 4 jugadores que no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena en Boca

Juan Barinaga

Juan Barinaga, jugador de Boca. (Getty).

Arrancó la temporada siendo titular para Úbeda, pero por su bajo rendimiento perdió el puesto, a tal punto que por Libertadores solamente jugó un encuentro, en el que fue suplente. 10 partidos y una amarilla fueron los números del lateral que tiene contrato hasta diciembre de 2028.

Marcelo Weigandt

Marcelo Weigandt, defensor de Boca.

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No iba a ser tenido en cuenta por Úbeda, pero ante la salida de Blondel y el bajo rendimiento de Barinaga terminó la temporada como titular. Participó en 16 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Agustín Martegani

Agustín Martegani en su último partido como jugador de Boca. (Getty),

El único de la lista que no jugó en la temporada. No fue tenido en cuenta por Úbeda y bajo la dirección técnica de Arruabarrena sigue el mismo camino. Su última vez en cancha fue en febrero de 2025, por lo que lleva un año y medio sin jugar. Su contrato termina en diciembre de 2028.

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Lucas Janson

Lucas Janson, jugador de Boca. (Getty).

Ante la lesión de los delanteros a principios de la temporada arrancó jugando, pero con el correr del semestre perdió terreno y dejó de ser tenido en cuenta por Úbeda. Solamente disputó 4 partidos, en los que aportó una asistencia. Su contrato termina en diciembre de 2027 y cuenta con una oferta de Gimnasia de La Plata.

Datos claves

Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo como nuevo entrenador de Boca.

inició su segundo ciclo como nuevo entrenador de Boca. Edinson Cavani y Ander Herrera rescindieron sus contratos a cinco meses del final.

y Ander Herrera rescindieron sus contratos a cinco meses del final. Cuatro jugadores no serán tenidos en cuenta y deberán buscar un nuevo club.