Boca hoy: posible 11 vs. Racing, Lomónaco ofrecido, elogio de Rojitas a Aranda y más

El jueves 20 de agosto encuentra a Boca entrenándose pensando en Racing. Rodolfo Arruabarrena se las rebusca para armar el 11, sabiendo que no tendrá a Leandro Paredes. Además, el Xeneize todavía sigue activo en el mercado. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El posible 11 de Boca vs. Racing

El Vasco deberá conformar la alineación para el clásico sin Paredes, Pellegrino ni Lozano. El equipo de la Ribera podría formar con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Kevin Lomónaco, ofrecido a Boca

Boca no se baja de la búsqueda de un marcador central y el nombre de Kevin Lomónaco fue ofrecido en las últimas horas. Según pudo saber Bolavip, puertas adentro le bajaron el pulgar al zaguero de Independiente, ya que no es del gusto del cuerpo técnico.

Rojitas elogió a Tomás Aranda

No caben dudas de que Tomás Aranda es uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino y su actualidad en Boca es realmente magnífica. En ese sentido, en las últimas horas el talentoso juvenil de 19 años recibió un fuerte elogio de parte de Ángel Clemente Rojas, que reveló detalles que eran desconocidos públicamente.

En una entrevista exclusiva con Súper Deportivo Radio, Rojitas sentenció: “Me hace acordar a mí“. Pocos segundos más tarde de soltar una frase tan impactante como contundente, continuó con su relato. “Me gusta. Lo digo con todo respeto, pero yo era muy hábil, ja“, manifestó el considerado uno de los mejores de la historia del fútbol argentino.

Marcelo Weigandt, a punto de irse de Boca

El mercado de salidas para Boca está lejos de terminar y el próximo puede ser Marcelo Weigandt. El lateral derecho, marginado por decisión de Rodolfo Arruabarrena, está a muy pocos detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Liga de Quito.

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Según pudo saber Bolavip, la llegada del Chelo al conjunto ecuatoriano es en condición de préstamo. Además, la cesión será sin cargo y con una opción de compra cuyo monto todavía no fue definido. De esta manera, el club de la Ribera se desprenderá de uno de los borrados y además sumará un cupo para incorporar.