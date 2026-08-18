Tras la clasificación a cuartos de Sudamericana, el DT del Xeneize anunció una mala noticia para el equipo.

En el Estadio Defensores del Chaco, Boca Juniors goleó por 4-0 a Recoleta y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sumando la victoria en La Bombonera, el Xeneize avanzó con un contundente 7-1 en el global y ahora espera por Sao Paulo o Bolívar.

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Ante la gran diferencia en el resultado, desde temprano en el duelo de vuelta, Rodolfo Arruabarrena se dio el lujo de rotar a su equipo, dándoles ingreso a jugadores que necesitaban confianza, incluyendo el debut en Primera de Jagger Herrera y los primeros minutos de Enner Valencia en el club.

En conferencia de prensa, el Vasco se refirió a lo que viene: la visita a Racing el próximo domingo por el Torneo Clausura. Rápidamente cambió de página y confirmó que Leandro Paredes no estará a disposición para este clásico luego de haber sufrido una lesión en el isquiotibial ante Platense.

“Leandro (Paredes) no llega para Racing. Así como Lozano o como Marco (Pellegrino). Conclusiones sacamos siempre, en el entrenamiento también. Ya pensaremos en Racing mañana. Hoy hay que tratar de disfrutar el viaje, llegar al hotel y descansar”, explicó el DT.

Paredes ante Platense. (Foto: Getty)

Y siguió: “Trataremos de seguir en esta senda. Cambiaremos el chip, pensaremos en Liga y tenemos que tratar de ganar, de sumar de a tres. Va a ser difícil, ante Racing, un clásico en su casa, pero trataremos de ir por los tres puntos”.

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Cuándo se juegan los cuartos de final de la Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. La ida se jugará entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. El rival saldrá de Sao Paulo o Bolívar.

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