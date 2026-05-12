La temprana eliminación en el Torneo Apertura dejó a Boca Juniors con un único gran objetivo para el resto del semestre. Con dos partidos por delante, el club de la Ribera necesita sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el gran anhelo de los hinchas para este año.

El Xeneize inició la competencia con dos victorias consecutivas, pero se complicó al hilvanar dos derrotas detrás de ello. Ahora, Boca depende de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia, pero también está ante el peligro de ser eliminado en la Fecha 5, lo que se viene.

En la primera de las dos finales, los de Claudio Úbeda recibirán a Cruzeiro en La Bombonera. Para este duelo, Sifón ya prepara cambios y Marcelo Weigandt es uno de los apuntados a salir del once titular por haber mostrando un bajo rendimiento, sobre todo en los últimos trámites.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. (Foto: Getty)

En ese contexto, resta que el DT defina quién ocupará su lugar sobre el sector derecho de la defensa. Ante Huracán, en el segundo tiempo, Malcom Braida ejerció en esa posición a perfil cambiado. En otros tramos de la temporada, Juan Barinaga supo ser el ‘4’ titular, lugar que también conoce Nicolás Figal, aunque en Boca se haya desempeñado más como central.

Dylan Gorosito, el elegido por los hinchas de Boca

Frente a este panorama, a la espera de la decisión de Úbeda, BOLAVIP les preguntó a los hinchas a través del canal de WhatsApp de Boca Juniors quién debería ser el lateral derecho ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Los resultados son contundentes.

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Dylan Gorosito, lateral de Boca. (Foto: Planeta Boca Juniors)

Alrededor del 90% de los seguidores del club de la Ribera que participaron en la encuesta votaron al relegado Dylan Gorosito. El lateral derecho de la Reserva, que brilló en la Selección Argentina Sub 20, debería ser para ellos quién inicie los partidos por ese sector de la cancha.

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Los minutos de Dylan Gorosito en Boca

A pesar de sus buenos rendimientos en inferiores y con la Albiceleste, Gorosito tuvo muy pocas oportunidades en la Primera de Boca, algo llamativo teniendo en cuenta que ya tiene 20 años. Este año solo fue el banco ante Gimnasia de Mendoza y Lanús por el Torneo Apertura, mientras que sumó sus únicos 15 minutos del año ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina el 24 de febrero.

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