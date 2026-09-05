Merentiel fue preconvocado en Uruguay y podría perderse un duelo clave con Boca

El atacante aparece en la lista previa de convocados por Diego Forlán para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

Tras la salida de Marcelo Bielsa luego de un pésimo Mundial 2026, la Selección de Uruguay apostó por Diego Forlán para que sea su sucesor. Cachavacha, que no tenía gran experiencia como entrenador, dio su primera lista de convocados para la próxima fecha FIFA y en la misma aparece Miguel Merentiel, el delantero de Boca.

Cabe destacar que es una prelista y se estima que habrá un corte. En caso de mantenerse entre los convocados, Miguel Merentiel no estará disponible para el duelo por Copa Argentina ante Racing. Boca y la Academia se medirán el próximo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Merentiel, de ser ratificado por Diego Forlán, por esas fechas se encontrará en Asia ya que la Celeste se medirá ante Japón el 24 de septiembre, hará lo propio contra Corea del Sur el 28 del mismo mes, mientras que cerrará la fecha FIFA ante India el 6 de octubre. Cabe recordar que la FIFA determinó que la de septiembre sea triple, en lugar de doble como habitualmente es.

La lista de Diego Forlán. (Foto: @Uruguay).

Si Merentiel es convocado finalmente por Diego Forlán será su segunda citación a la Selección de Uruguay. La primera fue en septiembre de 2024 cuando Marcelo Bielsa lo llamó para la doble fecha de Eliminatorias en la que la Celeste enfrentó a Paraguay y Venezuela. La Bestia no sumó minutos ante la Albirroja, pero tuvo su estreno oficial ante la Vinotinto en un duelo en el que sumó 45 minutos y fue amonestado.

Merentiel en su estreno oficial con la camiseta de Uruguay. (Foto: Getty).

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Merentiel, pieza clave para el Vasco

De confirmarse la ausencia de Miguel Merentiel, para Arruabarrena sería una baja sensible ya que no cuenta con un reemplazante natural que haya rendido. Es cierto que Enner Valencia llegó hace pocos días y todavía no logró mostrar sus condiciones. Más allá de eso, la Bestia será una baja de peso ante Racing, siempre y cuando Forlán lo incluya en la lista definitiva.

Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Diego Forlán asumió como DT de Uruguay e incluyó a Miguel Merentiel en la prelista.

asumió como DT de Uruguay e incluyó a Miguel Merentiel en la prelista. Miguel Merentiel podría perderse el cruce entre Boca y Racing del 27 de septiembre.

podría perderse el cruce entre Boca y Racing del 27 de septiembre. La Selección de Uruguay jugará una triple fecha FIFA en Asia contra Japón, Corea e India.