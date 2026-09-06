Las alineaciones de River e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 8 del Torneo Clausura

El Monumental vuelve a ser sede de un partido de River tras la eliminación en la Sudamericana. El rival de turno será la Lepra mendocina.

River Plate recibe a Independiente Rivadavia este domingo desde las 19:15 horas en el Estadio Monumental, en un duelo imperdible que cerrará la acción de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

El Millonario buscará hacerse fuerte en casa para reacomodarse en los puestos de clasificación, mientras que la Lepra mendocina viaja a Núñez con la ilusión de dar el batacazo y seguir trepando en la Tabla Anual tras un gran arranque de temporada.

El equipo local llega con el ánimo en alza en medio de un contexto delicado. En lo que será el segundo partido de Leonardo Ponzio al mando del equipo, River intentará revalidar lo hecho en la victoria por 3-2 ante Banfield de la jornada pasada.

Por el lado de la visita, los dirigidos por Alfredo Berti vienen entonados tras conseguir un triunfazo por 3-1 ante Racing Club en su última presentación. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el conjunto cuyano: Maximiliano Salas quedó descartado por la cláusula que incluyó River en su cesión para que no juegue en el Monumental.

Las probables alineaciones de River e Independiente Rivadavia

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

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