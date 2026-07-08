Jugador x Jugador: los puntajes de Boca en el amistoso vs. Athletico Paranaense

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize en el encuentro que marcó el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT.

Boca se impuso 1-0 a Athletico Paranaense en el partido amistoso disputado en Salta que marcó el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT. Lautaro Blanco fue el autor del gol y el de mejor rendimiento en el Xeneize. El encuentro tuvo el sello de un típico partido de pretemporada, con poco ritmo, mucha imprecisión y escases de emociones.

A continuación, el uno por uno del Xeneize

Leandro Brey (4): Sacó al córner un remate potente pero al medio del arco justo antes de salir reemplazado. No tuvo trabajo en el primer tiempo y cometió un error grosero en el inicio del complemento, fallando en el intento de cortar a una mano un lateral y dejando la pelota viva en el área. Jugando largo con el pie, las tiró todas a dividir.

Leandro Lozano (6): Tuvo una presentación correcta, aunque quedó fuera de acción en la jugada más clara que generó Paranaense en el primer tiempo, por la banda que debía cubrir. Algunos quites, un par de buenas proyecciones y un remate al arco que salió desviado le bastan para tener el voto de confianza de cara al inicio de la competencia oficial.

Nicolás Figal (4): Llegó tarde al cruce en las dos jugadas más peligrosas que generó Paranaense en el partido, una en cada tiempo. Perdió cuando quiso salir jugando con pelota dominada e hizo demasiado lenta la salida de pelota desde el fondo.

Ayrton Costa (5): Un buen anticipo en mitad de cancha y el cruce para molestar a Peixoto en la jugada más clara de peligro que tuvo Paranaense en el primer tiempo fueron sus dos mejores aportes al partido. Pifió un remate previo al gol de blanco y fue reemplazado a los 10′ del complemento.

Lautaro Blanco (7): Criterioso en la salida de pelota, no sufrió sobresaltos por su banda a la hora de marcar y sí pudo proyectarse con acierto. Gran definición para marcar el único gol del partido, con un remate desde afuera del área que combinó potencia y dirección.

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Milton Delgado (6): Bien en los relevos, cubriendo posiciones defensivas. Tuvo quite y juntó pases en mitad de cancha, sin tomar riesgos. Le faltó comprometerse más en la elaboración.

Tomás Belmonte (4): Fue el mediocampista con menor aporte. No gravitó en la gestación de juego y dejó huecos en el retroceso. Salió en la primera tanda de cambios que propuso Arruabarrena.

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Santiago Ascacíbar (5): En sintonía con un mediocampo de Boca que no generó juego, sí tuvo protagonismo limpiando la pelota para Blanco en el único gol del partido. Ayudó en la recuperación, pero le faltó pisar el área.

Alan Velasco (4): Errático en el pase y la gambeta. No le quedó cómodo el extremo izquierdo. Rompió un cartel. Salió en la primera ventana de cambios.

Miguel Merentiel (4): Entró muy poco en juego, porque el equipo no le generó. No influyó cuando se tiró atrás y falló en el intento por definir la única que le quedó, tras una buena asistencia de Blanco en el segundo tiempo.

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Leonel Flores (6): El debutante lo salió a jugar con ganas y, aunque lo buscaron poco, se generó sus propias maniobras yendo a presionar la salida rival. Guapeó, intentó gambetas y mostró entusiasmo. Se llevó de souvenir los tapones del arquero Santos y provocó su expulsión. No aprovechó la superioridad numérica, porque salió reemplazado inmediatamente después.

SUPLENTES

Javier García (5): Desde su ingreso, Paranaense no generó peligro. Solo necesitó jugar con los pies y tuvo mayor sensibilidad que Brey en la materia.

Marco Pellegrino (4): Aunque debió haber salido favorecido del hombre de menos con el que jugó el rival durante casi todo el complemento, quedó pagando la única vez que necesitó salir a cubrir la banda izquierda. Aunque contó con todo el tiempo del mundo para salir jugando, tiró un pase directamente afuera.

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Lautaro Di Lollo (5): Un buen cierra y dos pelotazos a ningún lugar. Tuvo poco trabajo, porque Paranaense casi no atacó desde su ingreso.

Malcom Braida (5): Favorecido por el hombre de menos en Paranaense, no tuvo mayor participación. Le alcanzó con una buena proyección ofensiva y un buen quite en defensa.

Williams Alarcón (6): Participativo desde su ingreso. Se mostró siempre para recibir, juntó pases y metió una habilitación a lo Pardes para Merentiel que fue anulada por una dudosa posición fuera de juego. También tiró un caño para consolar los ojos en medio de la nada.

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Kevin Zenón (5): Amagó con comerse la cancha a su ingreso, aprovechando los espacios que dejó que Paranaense jugara con uno menos. Se diluyó y no tuvo ninguna influencia ofensiva.

Ángel Romero (5): Un gran tiro libre que salió cerca como carta de presentación y poco más para aportar en ofensiva. Se tiró a la derecha para encontrar espacios, pero no rompió la monotonía de un equipo que no intentó nada en el complemento.

Carlos Palacios (4): Erró pases fáciles y entró poco en juego. No hizo nada para merecer mayor protagonismo en el equipo.

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Mitlon Giménez: No califica, jugó menos de 20 minutos.

Camilo Rey Domenech: No califica. Jugó menos de 20 minutos.

Dylan Gorosito: No califica. Jugó menos de 20 minutos.