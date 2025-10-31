“Mi intención era quedarme”: Agustín Rossi habló de su salida de Boca y apuntó contra Jorge Amor Ameal

Si bien dejó un muy buen recuerdo futbolístico en Boca, Agustín Rossi también quedó marcado por su salida. El arquero no renovó su contrato luego de unas largas negociaciones, con mucho fuego cruzado, con la directiva que en ese momento encabezaban Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Casi tres años después, volverá a jugar una final de Copa Libertadores, pero con Flamengo.

Horas después de haber eliminado a Racing con una actuación magistral, el nacido en San Martín habló en ESPN y se refirió a su salida del club de la Ribera. “Dentro de todo lo que hice, siempre mi intención fue quedarme“, aseguró el golero de 30 años.

Luego, soltó un dardo para Ameal, hoy vicepresidente de la institución: “Nadie lo sabe, pero la verdad es que mi familia sufrió mucho cuando se empezó a hablar y con lo que salió a decir el presidente en su momento. Pero son negociaciones y no se llegó a buen puerto…”.

“No tengo nada que discutir y no puedo dejar atrás el apoyo que el hincha me dio siempre en la cancha alentando por mí. Me cruzo argentinos acá en Río de Janeiro que hoy en día me agradecen por lo que di por Boca en su momento. Se dio así y hoy estoy bien y feliz”, cerró.

Las declaraciones de Ameal que molestaron a Rossi

En 2022, cuando Rossi y Boca no se ponían de acuerdo y La Bombonera pedía su renovación, Jorge Amor Ameal salió al cruce y declaró: “Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina“.

“Boca hizo un esfuerzo como para decir ‘vamos a mantener a Rossi’, pero aparecieron con otra propuesta y no estamos de acuerdo en quebrar al club“, sentenció el presidente de aquel momento. Tiempo después, el jugador tuvo un jugaz paso por Al Nassr y luego llegó a Flamengo.

Los números de Agustín Rossi en Boca

Teniendo en cuenta sos dos ciclos, fueron 151 partidos para Agustín Rossi defendiendo el arco de Boca. Allí acumuló 80 victorias, 43 empates y 28 derrotas. Además, recibió apenas 111 goles en 13574 minutos, es decir, promediando 1 cada 122′.

El surgido en Chacarita se destacó por su efectividad en los penales. Fueron 54 remates desde los doce pasos los que recibió: 32 terminaron en gol, 16 fueron atajados y 6 salieron desviados. Ganó seis títulos: 3 ligas y 3 copas nacionales.

DATOS CLAVE

Agustín Rossi jugará la final de la Copa Libertadores con Flamengo , casi tres años después de su salida de Boca.

jugará la final de la Copa Libertadores con , casi tres años después de su salida de Boca. En 2022 , el entonces presidente de Boca, Jorge Amor Ameal , declaró que la cifra que pedía el arquero era “imposible” y no existía en Argentina.

