Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 11 de enero, con el foco puesto en la conformación del plantel antes del cierre del libro de pases. En qué están las negociaciones por Romaña, Santino Andino y Maher Carrizo, dónde jugará Sebastián Boselli tras marcharse del Millonario y la decisión de Marcelo Gallardo con los refuerzos de Martín Demichelis.

Andino se aleja de River

River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

Maher Carrizo: acuerdo entre clubes y dudas del jugador

En River hay gran expectativa por ver a Maher Carrizo convertirse en el cuarto refuerzo para Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026, tras los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Las negociaciones con Vélez para la compra del 50 por ciento de la ficha del jugador a cambio de 6 millones de dólares avanzaron de manera favorable y en Núñez se espera poder destrabar su arribo en las próximas horas.

Según pudo saber Bolavip, si el traspaso todavía no se dio con todo acordado entre los clubes es precisamente porque falta una definición de parte del jugador que fue una de las principales figuras de la Selección Argentina que se quedó con el subcampeonato en el último Mundial Sub 20.

Esa falta de respuesta tiene que ver con la posición de Maher Carrizo de esperar que pueda llegar un ofrecimiento desde Europa que hasta el momento no se ha dado, dejando clara su preferencia por dar ese salto de calidad por encima de pasar al Millonario.

Romaña quiere jugar en River

Hace días que River y Jhohan Romaña llegaron a un acuerdo, pero todavía San Lorenzo no está conforme con la oferta del club de Núñez. Bolavip pudo saber que la oferta del Millonario por el colombiano fue de 3 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que habrá una opción de compra de 3 millones por el 50% restante, aunque en caso de no hacer uso de la misma, River tendrá que pagar 1 millón de dólares de multa.

Jhohan Romaña ante Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Boselli se va de River

El zaguero uruguayo había regresado al Millonario por un pedido explícito de Gallardo, quien le pidió a Jorge Brito -en ese entonces era el presidente- que ejecutara la cláusula de repesca que se había acordado con Estudiantes de La Plata. En un principio era utilizar al jugador, pero terminó mirando los partidos desde el banco de suplentes o desde uno de los palcos, ya que muchas veces quedó relegado.

La carrera de Boselli, que ganó el Mundial Sub 20, en 2023, con la Celeste, seguirá en Getafe, club al que llegará a cambio de 1.500.000 de dólares por la mitad de su ficha, según pudo confirmar BOLAVIP. Por lo tanto, la institución riverplatense mantendrá un 20%, ya que al momento de comprárselo a Defensor Sporting, desembolsó 3.700.000 de la moneda estadounidense por el 70% del pase.

Gallardo solamente mantiene a uno de los 16 refuerzos de Demichelis

Una vez concretada la salida de Sebastián Boselli a Getafe, solamente queda uno de los refuerzos que llegaron con Martín Demichelis a River en su año y medio de conducción. Se trata de Facundo Colidio, quien todavía está en el club y a quien Marcelo Gallardo lo tiene bastante alto en la consideración.

Los 16 refuerzos que llegaron con Demichelis y dónde juegan hoy en día