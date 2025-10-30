La firme postura de Agustín Rossi ante el no llamado de Scaloni para la Selección Argentina: “Lo dije estando en Boca”

La clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores tiene a Agustín Rossi como uno de los grandes responsables. El arquero fue figura en la serie con Racing y sumó otra destacada actuación con el equipo brasileño. Su actualidad vuelve a vincularlo con la Selección Argentina.

“Yo siempre lo dije, estando en Boca también lo decía: si yo rindo en mi club voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día, pero bueno… esa posibilidad todavía no llegó“, declaró el arquero tras el partido, mostrándose igual de ilusionado que cuando brillaba en el arco del Xeneize.

De todas formas, el golero de 30 años dejó en claro que no baja los brazos y sigue soñando con llegar a la Albiceleste: “Obviamente uno siempre espera la chance y espero que eso en algún momento llegue“.

“No soy yo quien decide. Yo tengo que seguir demostrando partido a partido que estoy en un nivel para que pueda llegar esta convocatoria y seguir así, solamente eso“, expresó Rossi, que evitó profundizar sobre las razones que pueda tener Lionel Scaloni para no citarlo.

En septiembre de 2021, Agustín Rossi fue llamado de urgencia a la Selección Argentina y fue suplente en un partido de Eliminatorias ante Bolivia. En aquella oportunidad, fue convocado por una lesión de Franco Armani. Fue su única chance en la Albiceleste.

Los arqueros con los que Agustín Rossi pelearía un puesto por detrás del Dibu Martínez en la Selección Argentina

La Selección Argentina no tiene debates en el arco: el titular indiscutido es Emiliano Martínez y seguirá siéndolo en el Mundial 2026, salvo una desgracia. Como alternativas, son varios los apellidos que pelean por un lugar en la lista de Lionel Scaloni.

En el rol de arquero suplente, los últimos convocados fueron Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Con estos últimos tres, Agustín Rossi podría pelear un lugar de cara a la nómina para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

DATOS CLAVE

Agustín Rossi fue figura clave en la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores .

fue figura clave en la clasificación de a la final de la . El arquero de 30 años fue convocado a la Selección Argentina solo una vez en septiembre de 2021 y espera otra oportunidad.

fue convocado a la Selección Argentina solo una vez en y espera otra oportunidad. Rossi fue suplente de la Selección Argentina en un partido de Eliminatorias ante Bolivia en su única chance.

