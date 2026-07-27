Milton Céliz de Riestra acusó a los jugadores de Boca: ”Dicen de todo”

El futbolista del Malevo contó que tuvo un ida y vuelta bastante picante con algunos de los futbolista xeneizes.

Deportivo Riestra fue el protagonista de uno de los dos batacazos de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino al derrotar a Boca en condición de local por 3 a 0 con tantos de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz (la otra sorpresa fue el 1 a 0 de Barracas Central sobre River en el Estadio Monumental).

El Malevo, que en 2024 le empató al Xeneize en la Bombonera, esta vez fue ampliamente superior en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Guillermo Laza. Sobre todo en el primer tiempo cuando le hizo sentir el rigor al arquero colombiano Álvaro Montero con los tres tantos.

Luego del encuentro que cargó de dudas a Rodolfo Arruabarrena (quien ya se debe preparar para lo que será la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 frente a O’Higgins este jueves en Chile), el que habló fue Milton Céliz, quien hizo referencia a un picante ida y vuelta que mantuvo personalmente con los jugadores de Boca.

”Están enojados, dicen de todo, pero es la picardía del partido”, adelantó el mediocampista de Deportivo Riestra en convesación con ESPN. Además, aclaró que las tensiones venían con el antecedente de la Copa Libertadores: ”Cuando estaba en Barcelona se picó un poquito allá en Ecuador y hoy me reflejaban eso, pero nada, son cosas del partido y queda ahí adentro”.

"ESTÁN ENOJADOS, DICEN DE TODO… ES LA PICARDÍA DEL PARTIDO…" Milton Céliz habló sobre su gesto (hizo el 3 con los dedos) al banco de Boca durante la goleada 3-0 de Riestra al Xeneize.



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El historial de Riestra con Boca

Deportivo Riestra ya suma tres enfrentamientos con Boca desde que ascendió a la primera división del Fútbol Argentino. El primero fue 1 a 1 en la Bombonera el 27 de octubre del 2024 con goles de Braian Sánchez y de Edinson Cavani. Luego, el 25 de enero de este año, el Xeneize, también en La Boca, se impuso 1 a 0 con una anotación de Lautaro Di Lollo.

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Y por último, hasta el momento para igualar el historial oficial, el 3 a 0 a favor del Malevo en el Estadio Guillermo Laza este domingo 26 de julio, gracias a los tantos de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.

En esa misma línea, el historial con River al elenco del barrio de Pompeya le da positivo, con dos victorias (2 a 0 el 13 de junio del 2024 y 2 a 1 el 28 de septiembre del 2025), un empate (0 a 0 el 15 de marzo del 2025) y una sola derrota (3 a 0 el 11 de febrero del 2024).

En síntesis

Deportivo Riestra goleó 3 a 0 a Boca por el Torneo Clausura 2026.

por el Torneo Clausura 2026. Milton Céliz confirmó tensiones en el campo de juego con los futbolistas de Boca.

confirmó tensiones en el campo de juego con los futbolistas de Boca. Riestra y Boca igualan el historial con una victoria cada uno y un empate.