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Torneo Clausura

Rodolfo Arruabarrena, tras la derrota con Riestra, reveló que Boca irá por un 9

El entrenador de Boca contó en conferencia de prensa que, ante la lesión de Adam Bareiro, buscarán un nuevo centrodelantero.

Rodolfo Arruabarrena, tras la derrota con Riestra, admitió que con Juan Román Riquelme están buscando un 9 para Boca.
© Getty ImagesRodolfo Arruabarrena, tras la derrota con Riestra, admitió que con Juan Román Riquelme están buscando un 9 para Boca.

Boca perdió estrepitosamente con Deporitvo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Fue por el abultado resultado de 3 a 0, a causa de los tantos anotados, todos en el primer tiempo, por Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz (este último con una jugada individual y una definición por encima de Álvaro Montero, catalogado de esta manera como el mejor gol de la jornada).

Tras el fuerte impacto del marcador, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y admitió que el Xeneize, de cara a lo que viene debe reforzarse, sobre todo, en la zona ofensiva, frente a la lesión lumbar de Adam Bareiro: “Estamos con el Presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con él”.

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No obstante, explicó que la caída con Riesta no se debe solo a la falta de un centrodelantero: ”Pero no solo que esta derrota fue por un 9, fallamos en otras cosas que no incumben en tener o no un delantero, en tres jugadas nos hicieron tres goles, tuvimos la pelota y no hicimos daño, y en el segundo tiempo no inquietamos, no tuvimos esas ganas e ímpetu de ir a buscar un gol y eso es lo que más me preocupa”.

En esa misma línea, al Vasco le insistieron por los puntos en los que considera que más debe trabajar: ”Me preocupa que no sepamos levantarnos de una derrota. Sería una estupidez no levantarnos y que nos hagan más daño del que deberían, hay muchas cosas que mejorar. Quedó la sensación de que ibamos a jugar 60 minutos más y no íbamos a inquietarlos, entiendo que los tres palos del primer tiempo pueden perjudicar en la moral y confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más”.

Para cerrar, hizo mea culpa y aclaró que intentarán reponerse con el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: ”El responsable de esta derrota soy yo y trabajaremos para el partido en Chile y buscar el resultado que necesitamos”.

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Boca, luego de ganar 1 a 0 la ida en la Bombonera (gol de Miguel Merentiel), jugará el choque de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente de la ciudad de Rancagua. El que pase esta instancia se enfrentará en los Octavos de Final a Recoleta de Paraguay.

En síntesis

  • Deportivo Riestra derrotó 3-0 a Boca en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
  • Rodolfo Arruabarrena busca un delantero debido a la lesión lumbar de Adam Bareiro.
  • Boca enfrentará a O’Higgins el jueves 30 de julio por la Copa Sudamericana.
Germán Carrara
Germán Carrara
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