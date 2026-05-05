Santiago Ascacíbar, expulsado en Barcelona vs. Boca por una patada en la cabeza a Milton Céliz

El mediocampista del Xeneize vio la tarjeta roja en el primer tiempo y complicó al elenco de Claudio Úbeda en la fase de grupos.

Por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors visitó este martes a Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los de Claudio Úbeda tuvierona una noche complicada desde el inicio del trámite.

Una incesante lluvia empeoró el estado del campo de juego en el primer tiempo y cortó la fluidez del encuentro. Para colmo, Leandro Brey salió lesionado y Sifón tuvo que darle ingreso a Javier García, que no atajaba hacía de dos años.

Pero la pero noticia llegó unos minutos más tarde, antes del entretiempo. Santiago Ascacíbar le pegó una patada en la cabeza a Milton Céliz en la disputa de la pelota. Aunque el árbitro no notó la gravedad de la infracción en el momento, la revisión en el VAR determinó la salida del volante.

El colombiano Carlos Betancur no tuvo dudas. Luego de ver la acción nuevamente en el VAR, llamó a Ascacíbar y le mostró la tarjeta roja. Así, el Xeneize sumó una nueva complicación en un trámite cuesta arriba.

Boca pierde a Ascacíbar ante Cruzeiro

La expulsión al exmediocampista de Estudiantes no solo afecta al Xeneize en el desarrollo del juego ante Barcelona de Ecuador. Es que, el 19 de mayo, el club de la Ribera disputará la quinta fecha ante Cruzeiro en La Bombonera, en lo que será un compromiso crucial en la pelea por la clasificación a octavos. El Ruso no podrá enfrentar a los brasileños.

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