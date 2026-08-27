El futuro DT de River tras la salida de Coudet: la cláusula de Crespo y la idea de Escudero y Ponzio hasta diciembre

Las primeras decisiones del Millonario respecto a quién puede reemplazar al Chacho luego de la confirmación de su salida.

Luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River en las próximas horas. El DT y la dirigencia convocaron a una conferencia de prensa en el Monumental para esta tarde, donde se hará oficial su salida luego de cinco meses a cargo del equipo.

Ahora, la dirigencia y la secretaría técnica deberán buscar un reemplazante para el Chacho, siendo Hernán Crespo el primer nombre que se puso sobre la mesa. Sin embargo, un inconveniente surge para que el actual DT del Atlas de México sea el sucesor de Coudet.

Resulta que Valdanito tiene una cláusula de salida de los Zorros exclusiva para River, pero recién se puede ejecutar a partir del 2027. Si el Millonario quisiera contar con Crespo de manera inmediata, debería abonar una cifra cercana a los 7 u 8 millones de dólares. En ese panorama, lo de Crespo no corre.

Hernán Crespo, entrenador argentino.

Así las cosas, el primer escenario que aparece en la escena del corto plazo riverplatense es el de sostener el interinato de Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio hasta diciembre. Disputando únicamente el Torneo Clausura este semestre, en la secretaría técnica no descartan esa alternativa para buscar un entrenador con mayor proyección.

Sin un candidato concreto a estas horas, la opción Escudero-Ponzio toma fuerza internamente y, salvo un cambio radical, será esa la decisión de River hasta fin de año.

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Marcelo Escudero se quedaría hasta fin de año como DT interino de River

Entrenamiento, despedida y ¿quién será el DT ante Banfield?

La mudanza del entrenamiento del River Camp al Monumental será para que el propio Coudet junto a Di Carlo sean protagonistas de una conferencia de prensa en el auditorio del estadio, que será a partir de las 15 horas.

Allí, el técnico concretará su renuncia y se despedirá de los jugadores. Luego de ello, Marcelo Escudero, DT de la Reserva que asumirá interinamente junto a Leonardo Ponzio para conducir al equipo frente a Banfield, el próximo domingo.

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Será la tercera vez de Escudero en esa función de bombero, algo que ya hizo entre la salida de Demichelis y la llegada de Gallardo (0-0 frente a Unión) y luego entre el adiós del Muñeco y la asunción de Coudet: fue 1-1 ante Independiente Rivadavia, hace poco más de cinco meses atrás.

Los números de Coudet en River

Desde que asumió como entrenador de River, en marzo de 2026, Eduardo Coudet dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. Cabe destacar que su ciclo inició con buenos resultados -con dudas en el rendimiento- pero que el tramo final está marcado por las derrotas y el mal andar del equipo en lo que respecta al juego.

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En síntesis