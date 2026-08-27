Santiago Beltrán respaldó a Eduardo Coudet tras la eliminación de River: “De esto salimos todos juntos”

Santiago Beltrán fue el primer jugador de River en tomar la palabra luego de la eliminación de la Copa Sudamericana. El arquero era la figura de la definición por penales, pero falló el suyo y terminó sentenciando la serie con Independiente Santa Fe, que se metió en cuartos de final.

“Primero, pedirle disculpas a la gente. No era algo que se podía esperar, porque lo veníamos trabajando mucho en las semanas. Sabíamos que estábamos preparados para enfrentarlo, creo que hicimos un gran partido. Nos faltó acelerar en el último tramo y se terminó definiendo de la peor manera”, expresó.

Sobre su desempeño en la tanda, soltó: “Me toca estar en estos momentos en que la gente y el equipo lo necesita e intentar dar una mano desde el lugar donde le toca. Y bueno, después me tocó ejecutar y no lo pude hacer, así que me voy con esa bronca“.

“El segundo semestre arrancó de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto creo que se corona. De acá en adelante, no hay más para perder. El grupo está muy unido, se respalda el uno al otro y considero que de acá en adelante que la gente esté tranquila, que el grupo está muy bien”, aseguró.

"LE PIDO DISCULPAS A LA GENTE"



Santiago Beltrán, arquero de River, luego de la eliminación del Millonario.



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El respaldo a Eduardo Coudet

“Sin dudas que de esto tenemos que salir con Coudet. El respaldo con el cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular, que es que te acompaña al cementerio y entra; nosotros vamos a entrar con él. Yo creo que de esto salimos todos juntos. Estoy convencido de que a fin de año vamos a salir”, soltó en ESPN.