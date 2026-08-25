Luis de la Fuente habló sobre las sanciones de FIFA a los jugadores de la Selección Argentina.

Continúa la polémica por las sanciones que FIFA le puso a los jugadores de la Selección Argentina luego de perder la final del Mundial 2026 frente a la Selección de Españapor los encontronazos una vez finalizado el encuentro disputado en el MetLife Stadium de New Jersey.

Ahora quien tomó la palabra es Luis de la Fuente, el entrenador de la Roja, quien en una entrevista fue contundente a la hora de opinar respecto a la cantidad de partidos que recibieron los futbolistas albiceleste, con 10 fechas para Leandro Paredes y 7 para Nahuel Molina.

“El fútbol es un elemento vertebrador de una sociedad. De unión, de paz, de armonía. Y hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Esa es una de ellas. Hay que visibilizarlas para que no se produzcan más. Son intolerables, inadmisibles”, inició el DT campeón del mundo.

Siguiendo por la misma línea, lamentó la imagen que dejó el encontronazo entre los futbolistas: “No sé las sanciones, para eso hay organismos que toman las decisiones. No se puede dar una imagen ante más de dos mil millones de personas de un final tan feo…”.

Por otro lado, afirmó que sus futbolistas fueron atacados por los de la Selección Argentina: “Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo que ver en ninguno de esos enfrentamientos. Fueron víctimas y los perjudicados de esa situación”.

Y para cerrar, reveló que Scaloni le pidió disculpas por el comportamiento de sus dirigidos en esta trifulca: “Alejemos esas situaciones de esas actuaciones y comportamientos del mundo del fútbol porque el fútbol creo que se merece otras cosas”.

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Las sanciones a los jugadores argentinos

Leandro Paredes (jugador): diez partidos de suspensión y multa de 90.000 USD.

diez partidos de suspensión y multa de 90.000 USD. Nahuel Molina (jugador): siete partidos de suspensión y multa de 90.000 USD.

siete partidos de suspensión y multa de 90.000 USD. Thiago Almada (jugador): un partido de suspensión y multa de 30.000 USD.

un partido de suspensión y multa de 30.000 USD. Roberto Ayala (miembro del cuerpo técnico): tres partidos de suspensión y multa de 30.000 USD.

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