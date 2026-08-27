“Cuando quieran vuelvo a River”

En una entrevista con La Página Millonaria el pasado julio el entrenador afirmó que está dispuesto a volver al club.

Por segunda vez en el año River se quedó sin entrenador. Tras la eliminación en la Copa Conmebol Sudamericana por perder por penales con Independiente Santa Fe, Eduardo Couet dejó de ser el DT a tan solo cinco meses y medio de asunción en el cargo.

En este contexto, la dirigencia del Millonario ya está trabajando en la búsqueda de su reemplazante y ya hay nombres arriba de la mesa. Más allá de los mismos, uno de los que siempre está en el radar por el cariño de los hinchas es Ramón Díaz, quien se encuentra sin equipo.

Días atrás, en una entrevista con La Página Millonaria, el riojano abrió la puerta a una nueva vuelta al elenco de Núñez tras 12 años de su última etapa, en la que salió campeón del Torneo Final 2014 y luego presentó su renuncia en la previa de la llegada de Marcelo Gallardo.

“Cuando quieran. No está cerrado mi ciclo en River, al contrario”, inició el entrenador de 66 años para afirmar que está dispuesto a volver a dirigir al Millonario por cuarta vez en su carrera. “Quiero agarrar un club que tengo que salir campeón sí o sí. Y ahí me retiro. Ya le dije a Emiliano, ‘Vamos a ir a un equipo que me dé la posibilidad de salir campeón y retirarme”, agregó.

Más allá de esto, aseguró que otros entrenadores deben tener su oportunidad: “Que tengan la chance otros de poder triunfar. Si no rinden y no tienen la capacidad, porque el Chacho es un genio, eh. Tiene una capacidad enorme, lo conozco como jugador, como persona, somos amigos. Imaginate lo que es River, él tiene que pensar lo que es River que en tres meses podía haber salido campeón. Entonces hay que aprovechar esas situaciones que los clubes te dan”, dijo en aquel entonces, previo al inicio de este semestre, en el que Coudet solo sacó el 22% de los puntos.

Ramón Díaz explicó su salida de River

“Eso me molestó mucho de los dos (Francescoli y D’Onofrio), porque hacen la fiesta, habló todo el mundo menos el entrenador y ahí le dije a Emiliano que nos íbamos. El entrenador puede tener una palabra, un saludo, no tuvimos nada”, comentó sobre el detonante que derivó en su salida.

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Siguiendo por la misma línea, agregó: “Las cámaras las tuvieron D’Onofrio, Enzo y los jugadores, eso no corresponde. Te tenés que ir porque no coincidís con algunas cosas de ellos. Más allá del éxito que tuvieron, tuvieron muchos errores”.

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