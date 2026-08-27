Si Scaloni no sigue en la Selección Argentina, River debe ir a buscar a Pablo Aimar

El margen de error es cada vez menor en el Millonario e ir por el Payaso sería una gran alternativa en este momento de descontento general del hincha.

En los últimos años, River sumó más decepciones que alegrías. La última vez que los de Núñez ganaron un título fue en 2024 y desde 2023 que no mantiene un buen nivel de juego sostenido. En todos estos años, tuvo pasajes de buen fútbol, pero fue difícil encontrar la regularidad y eso hizo que entrenadores de la talla de Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y Martín Demichelis se desgasten rápidamente.

Porque en River no solamente importa el resultado, sino que también se valora el jugar bien al fútbol. La dirigencia invirtió fuerte en refuerzos en los últimos dos años, sin ir más lejos en este mercado de pases llegaron Thiago Almada y Ángel Correa, las dos compras más caras de la historia del club, pero para hacer brillar a un equipo se necesita mucho más que nombres importantes.

Coudet aportó desequilibrio tanto dentro como fuera de la cancha. Su efusividad permanente contagiaban nerviosismo a un equipo que no estuvo a la altura. Tampoco aportó soluciones, muchas veces sus equipos quedaron partidos y desde el banco jamás ganó un partido. De hecho, el haber llegado a la final del Torneo Apertura fue casi un milagro.

River debe ir por Pablo Aimar

Luego de las experiencias fallidas de Demichelis, Gallardo y Coudet, River necesita un entrenador con la personalidad de Pablo César Aimar. Mesurado, conocedor del club como pocos, querido por los hinchas y con buena relación con muchos de los jugadores del actual plantel, varios de ellos con paso por la Selección Argentina, donde es ayudante de campo de Lionel Scaloni.

Pablo César Aimar. (Foto: Getty).

Para ir a buscar a Pablo Aimar, River debe comunicarse con el Payasito y preguntarle si está dispuesto a agarrar el timón del barco. Una vez que tenga la respuesta positiva, ahí el siguiente paso es dialogar con Lionel Scaloni para ver si ya tomó la decisión respecto a su futuro.

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Si desde Núñez saben que Scaloni no continuará en la Selección Argentina en 2027, ahí tendrá que acelerar por Pablo César Aimar. En caso de que el nacido en Pujato decida seguir en la Albiceleste, River deberá saber qué quiere hacer el Payasito y las opciones son dos: o se queda en su cuerpo técnico o deja la Selección y se suma al club que lo vio nacer.