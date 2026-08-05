Para Boca, el título a ganar no es ni la Sudamericana, ni el Clausura, ni la Copa Argentina: es la Tabla Anual

Tengo la solución para el Vasco Arruabarrena. No veo a Boca ganando cuatro mata-mata seguidos y por eso tiene que apuntar a la tabla acumulada.

Tengo la solución para Boca: tiene que apuntar a ganar la estrella de la Tabla Anual. Créanme que es el campeonato más razonable, más lógico, más factible para el Xeneize.

Con la victoria sobre Estudiantes alcanzó al Pincha. Si le gana a Vélez el sábado, lo alcanza al Fortín. Está a cuatro puntos de Independiente Rivadavia y de Argentinos Juniors, dos muy buenos equipos. Pero Boca tiene más plantel.

Quedan 13 fechas, 39 puntos. Yo lo veo al Boca de Arruabarrena más cerca de ganar aquella estrella que le dieron al Rosario Central de Ángel Di María el año pasado, que cuatro mata-mata en la Copa Sudamericana, cuatro mata-ata en la Copa Argentina o cuatro mata-mata en la Liga Profesional. Pasa que hay una racha que va para cuatro años sin ganar ni siquiera un torneo local.

En la cancha de Huracán, Boca le ganó bien a Estudiantes. Primer tiempo. El vencedor se lució más en la etapa complementaria, dejando algunas conclusiones: mejoró Álvaro Montero y se afianzó Leandro Lozano.

🗣️ BOCA TIENE QUE APUNTAR A GANAR LA ESTRELLA DE LA TABLA ANUAL.



Toti Pasman. pic.twitter.com/UWLBpBzYct — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 6, 2026

Por otra parte, creo que Marco Pellegrino es serio y le puede pelear y ganar el puesto a Ayrton Costa. Además, Santiago Ascacibar tiene que jugar al lado de Leandro Paredes y encima tiene gol.

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¿El resto? El pibe Flores es la gran perlita del Vasco. Hay que sacarse el sombrero con el director técnico de Boca porque el pibe hoy es recontra titular y el artífice es él.

Al mismo tiempo, se espera por Enner Valencia y por la recuperación de Adam Bareiro, porque Miguel Merentiel y Sebastián Villa están flojos y Tomás Aranda tiene que explotar.

Pero, de a poco, el Vasco Arruabarrena va encontrando su Boca. Y acuérdense de que el torneo a ganar es la Tabla Anual.