Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde hoy vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores

Con acumulado de apenas 6 puntos en cinco presentaciones, El Pincha se juega una final en UNO ante el representativo colombiano.

Estudiantes de La Plata se juega una final este martes ante Deportivo Independiente de Medellín, desde las 21.30 en el Estadio UNO, por la sexta y última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, que ya tiene a Flamengo como clasificado a octavos de final. El encuentro podrá verse en vivo por la plataforma de Disney+.

Fue precisamente la derrota 1-0 sufrida ante el equipo brasileño en Río de Janeiro la pasada semana lo que dejó al Pincha obligado, con solo 6 puntos en cinco partidos disputados, producto de una única victoria, tres empates y el mencionado traspié.

Con Cusco en el fondo de la tabla con apenas una unidad, la cual le arrebató justamente al equipo de Alexander Medina, Independiente Medellín ocupa de momento la segunda posición con 7 unidades, por lo que el empate le alcanzará para acompañar al Mengao en instancias de playoffs.

Estudiantes se juega a todo o nada este martes en UNO.

¿Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde ante Independiente Medellín?

Si Estudiantes gana su partido ante Independiente Medellín, clasificará directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que llegará a los 9 puntos y dejará a su rival con 7.

Si Estudiantes empata, se quedará inmediatamente eliminado de la Copa Libertadores y deberá conformarse con jugar el Repechaje clasificatorio a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Si Estudiantes pierde ante Independiente Medellín, por ende, quedará afuera de la Copa Libertadores. No pondrá en riesgo su el Repechaje en Copa Sudamericana, porque Cusco no podrá alcanzarlo ni siquiera en caso de derrotar a Flamengo.

La probable formación de Estudiantes

El Pincha podría salir a jugarse la clasificación en UNO con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías y Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Data clave

Estudiantes de La Plata jugará ante Independiente Medellín este martes a las 21.30.

jugará ante Independiente Medellín este martes a las 21.30. 9 puntos necesita alcanzar el equipo ganando para clasificar a octavos de final.

necesita alcanzar el equipo ganando para clasificar a octavos de final. Disney+ transmitirá en vivo el encuentro por la sexta jornada del Grupo A.