Para Lionel Messi, Tomás Aranda es uno de los 10 futbolistas llamados a “reescribir el futuro del juego”

De 10 a 10: el astro rosarino incluyó al futbolista de Boca dentro de una selecta lista personal de jóvenes promesas del fútbol mundial.

No quedan dudas que Tomás Aranda es uno de los grandes proyectos a futuro de Boca y del fútbol argentino en sí. Con apenas 19 años, el oriundo de Ciudadela heredó la pesada 10 del Xeneize y la ha portado de gran manera hasta la lesión que sufrió hace poco más de un mes y que lo dejará fuera de las canchas hasta fin de año.

Incluso, sus actuaciones en Boca lo llevaron a sumar minutos en la Selección Argentina en los amistosos previos al Mundial 2026. Más allá de los elogios de propios y ajenos, Aranda recibió el más importante de su carrera este domingo, ya que el mismísimo Lionel Messi lo destacó como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

En un video patrocinado por Adidas, Leo Messi escribió en una hoja los 10 nombres que están llamados a “reescribir el futuro del juego”. Entre ellos, el único jugador argentino fue Tomás Aranda.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

En su lista, Messi mencionó al 10 de Boca junto con otras promesas mundiales del fútbol masculino y femenino. En concreto, Leo puso a Aranda a la altura de jugadores como los mundialistas Can Uzun, de Turquía y Gilberto Mora, de México. Además, otras joyas como el inglés Max Dowman, el estadounidense Zavier Gozo, el español Jesús Rodríguez y el neerlandés Kees Smit.

Del fútbol femenino, fueron destacadas la inglesa Chloe Sarwie, la brasileña Giovanna Waksman y la alemana Lotta Wrede.

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Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Aranda lleva disputados un total de 32 partidos, en los que anotó un gol y dio tres asistencias.

El contrato de Tomás Aranda

Tomás Aranda comenzó a destacarse a principios de año, cuando Claudio Ubeda decidió subirlo al primer equipo y luego darle la titularidad. Su contrato en el equipo de la Ribera es hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que le aseguran al menos tres temporadas más en el club.

Por otra parte, se estableció que el valor de su cláusula de rescisión sea de 20 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que un club decida incorporarlo con el mercado de pases de Argentina cerrado, esa cifra se estira un 25%, es decir, 25 millones.