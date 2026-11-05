Paredes respaldó el trabajo de Arruabarrena en Boca: “Nos dio ese empujoncito”

De cara a la definición de la Tabla Anual, el capitán del Xeneize se mostró en sintonía con el entrenador.

En La Bombonera, Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia el próximo sábado por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. De obtener una victoria, el Xeneize se consagrará campeón de Liga por la Tabla Anual y cortará una racha de 3 años y medio sin títulos.

En ese contexto, Leandro Paredes asistió a la conferencia de prensa de la Liga Profesional de este jueves en el marco de la previa de la definición de este campeonato que tiene a Argentinos Juniors y Rosario Central como los otros aspirantes al trofeo.

El capitán de Boca se mostró confiado por las chances de su equipo en el partido ante su público y llenó de elogios a Rodolfo Arruabarrena por su trabajo con el plantel en este semestre.

“Coincido mucho con lo que piensa el entrenador. Con lo que piensa de nuestro grupo, de nuestros jugadores. Coincido que tenemos un grupo de jugadores muy inteligentes que saben lo que quieren, que saben lo que significa jugar con esta camiseta. Por ese lado coincido muchísimo con el entrenador”, inició el campeón del mundo.

Y explicó qué le aportó el Vasco al plantel: “Nos dio ese empujoncito que necesitábamos de confianza, de personalidad también. Sabe lo que es jugar con esta camiseta. Es alguien que ha ganado cosas importantes y eso es un plus muy importante para todos”.

Cómo se juega la definición de la Tabla Anual

El próximo sábado 7 de noviembre se disputarán los tres compromisos de los equipos aspirantes al título a la misma hora, 17.30. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos a Huracán y Rosario Central a Estudiantes de Río Cuarto. El Xeneize se consagraría con un triunfo.

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