Tomás Aranda, ambicioso tras volver a ser convocado en Boca: “Todo por estos colores”

El '10' del Xeneize vuelve a jugar después de 73 días tras recuperarse de una fractura de peroné y su posterior operación.

Apenas dos meses y medio después, Tomás Aranda vuelve a jugar profesionalmente. Tras una recuperación híper rápida, el ’10’ de Boca integra la lista de convocados para enfrentar a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Así las cosas, 73 días más tarde del día de su dura lesión, dirá presente en un campo de juego.

Cabe recordar que el 26 de agosto sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Luego de la operación, se estipulaba que iba a regresar para enero de 2027, pero su rehabilitación fue óptima y se achicaron los plazos. De esta manera, el juvenil del Xeneize vuelve a vestir la camiseta azul y oro otra vez.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.

Lo cierto es que rompió el silencio en su cuenta personal de Instagram. “Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar“, expresó en primera instancia. Inmediatamente después, fue más que contundente. “Muy feliz de volver a formar parte de la convocatoria“, sentenció Tomás Aranda.

Por otro lado, no tardó en referirse a aquellos que estuvieron cerca de él últimamente, durante momentos adversos. “También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca, acompañándome y apoyándome durante este tiempo“, escribió la gran promesa de las divisiones inferiores del Xeneize y que ya se adueñó de la número ’10’.

Tomás Aranda, el ’10’ de Boca Juniors.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Especialmente en un momento tan importante, estando a un paso de cumplir uno de los grandes objetivos que nos propusimos para este año“, aseguró en un claro tono ambicioso de cara al tramo final de la temporada en el que puede conquistar varios títulos.

No conforme con esa declaración, el volante creativo lanzó un mensaje que despertó la esperanza de los hinchas. “Con mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores“, confesó Aranda, que además de ser futbolista es hincha del Xeneize. Por último pero no menos importante, cerró su posteo con una frase típica de su fanatismo: “Vamos Boca“.