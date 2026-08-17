El DT de San Lorenzo elogió a dos joyas del Xeneize e hizo hincapié en el estilo de juego de uno de ellos.

De menor a mayor, Boca Juniors intenta ganar confianza en el arranque del segundo semestre con el objetivo de volver a pelear títulos. La aparición de las joyas de inferiores ayuda a Rodolfo Arruabarrena con frescura en el frente ofensivo.

Es que Tomás Aranda y Leonel Flores son hoy las principales armas del Xeneize en los últimos metros a pesar de sus cortas edades. Néstor Gorosito, un importante rival de Boca en las últimas décadas, llenó de elogios a ambos juveniles este lunes en diálogo con TyC Sports.

Principalmente, se detuvo a señalar las características de Aranda, a quien comparó en su estilo de juego con uno de los máximos ídolos de Barcelona y la Selección de España, Andrés Iniesta.

“Aranda es muy parecido a Iniesta. Juega fácil, sabe interpretar dónde gambetear y dónde no, cuándo jugar de primera y maneja las dos piernas”, explicó el actual entrenador de San Lorenzo.

Tomás Aranda, joya de Boca. (Foto: Getty)

Gorosito también destacó el talento de Flores

Aunque el ’10’ de Boca se llevó todas las miradas en los últimos meses y asomaba como el futbolista con mayor proyección del plantel, Leonel Flores dio un pase al frente en las últimas semanas para acompañarlo y sumar armas al ataque del Xeneize.

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“Es un jugador diferente… Sabe que donde frena y arranca, gambetea porque tiene una velocidad más”, señaló Pipo, también entregando palabras distintivas para el de 19 años.

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