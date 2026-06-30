San Lorenzo ya tenía abrochado el arribo de Iker Muniain como entrenador, aprovechando la cláusula de salida que tenía el vasco que estaba recién llegado a la Unión Deportiva Salamanca que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, se enteró luego que el exjugador que se retiró defendiendo su camiseta no contaba con las licencias habilitantes para dirigir profesionalmente en Argentina.

El ex Athletic de Bilbao no logró destrabar ese problema administrativo y desde su entorno agradecieron la confianza que les brindó la dirigencia del Ciclón, haciendo saber que las negociaciones siempre fueron transparentes y que el único inconveniente para su arribo fue esa inhabilitación respecto a las licencias de entrenador.

Así las cosas, San Lorenzo tuvo que dar un giro de timón y según pudo saber Bolavip ya tiene un acuerdo de palabra con Néstor Gorosito, entrenador que ya lo dirigió entre 2003 y 2005, cuyo último paso fue con Alianza Lima, equipo peruano con el que disputó la Copa Libertadores 2025.

Pipo se encontraba sin trabajo desde diciembre del año pasado, cuando la eliminación en los playoffs de la Liga 1 de Perú puso final a su vínculo con el equipo de la capital. Desde que Gustavo Álvarez presentó su inesperada renuncia, había sido uno de los nombres que se barajaron como candidatos a reemplazarlo.

Néstor Gorosito vuelve al Ciclón tras 21 años.

Su último paso por el fútbol argentino había sido al frente de Tigre, en un tercer ciclo con el club de victoria en el que apenas llegó a dirigir en 11 partidos de los que apenas ganó uno, empató dos y perdió en los restantes ocho.

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¿Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo?

El partido más inmediato que tiene San Lorenzo por delante se disputará antes de la finalización del Mundial 2026, pues está programado para enfrentar al Deportivo Riestra el próximo viernes 17 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

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