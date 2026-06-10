Riquelme entabló negociaciones formales con Independiente Rivadavia para sumar a Sebastián Villa a Boca

El presidente de Boca dejó atrás las diferencias con el extremo colombiano y ya se puso a negociar por su retorno.

Hace algunas semanas que Boca comenzó a moverse dentro del mercado de pases con el afán de poder repatriar al colombiano Sebastián Villa. Si bien desde Independiente Rivadavia se mostraban férreos ante una negociación, en las últimas horas hubo un llamado de Juan Román Riquelme que modificó la postura.

Más allá de que el propio Villa tuvo declaraciones ambiguas, donde sostuvo públicamente que deseaba regresar a Brandsen 805, pero también se animó a coquetear con River, quien lo buscó a principio de año por un pedido de Marcelo Gallardo, desde La Ribera levantaron el teléfono, se comunicaron con la provincia de Mendoza y ahora existe la posibilidad de que el nacido en Bello vuelva a vestirse de azul y oro.

Durante la comunicación que hubo entre Riquelme y Daniel Vila, el presidente de la Lepra, según pudo conocer BOLAVIP, hablaron de la chance concreta de que se desprendan del colombiano por el que ya solicitaron 10 millones de dólares. Por el momento, no hubo otro avance, pero el mandamás de Boca ya dejó atrás el resquemor que había por cómo se marchó el ex Deportes Tolima y quiere sumarlo al plantel de Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

Doble cláusula

Hay un detalle curioso en torno al vínculo de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia de Mendoza y es que tiene una cláusula de salida cuyo monto depende de quién sea el interesado en ejecutarla. Para el colombiano, al que le habían hecho en el pasado una promesa de transferencia, es de seis millones de dólares, pero sí es Boca el club que lo pretende la misma se elevaría a diez.

“A partir de ahora viene una dura negociación. Berti lo quería contar para el tramo final de la Copa Libertadores, porque cambia la ecuación del equipo. Pero lo concreto es que Villa dio el primer paso y ahora lo tiene que dar Boca, ofertando para comprarlo nuevamente“, concluyó Arévalo en ESPN.

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La salida de Sebastián Villa de Boca

Cabe recordar que Sebastán Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

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