Qué es la termolesión por radiofrecuencia, el tratamiento que se hizo Edinson Cavani para volver a jugar en Boca

A 6 meses de la finalización de su contrato, el uruguayo no tira la toalla y agota instancias para poder volver a jugar.

Tras un semestre por debajo de las expectativas, Boca Juniors pateó el tablero e iniciará un nuevo ciclo con Rodolfo Arruabarrena como entrenador del equipo. Con mucho por definir, el Vasco liderará la limpieza del plantel y pedirá por jugadores en el mercado de pases.

Hacia el segundo semestre, la situación de Edinson Cavani es una de las que más incertidumbre generan hoy en Brandsen 805. El atacante de 39 años solo disputó dos compromisos en lo que va del 2026 y el último fue el 20 de febrero. Una hernia discal lo mantiene afuera y, por ahora, no encontró el camino de vuelta hacia las canchas.

Con contrato hasta diciembre de 2026, el uruguayo no se rinde y pelea para poder retirarse con la camiseta de Boca. Por eso, en los últimos días corrió la versión sobre una posible intervención quirúrgica para buscar la recuperación antes de la finalización del vínculo. Sin embargo, Cavani tomó otro camino.

Según la información de Augusto César de este miércoles, el ex PSG y Napoli se sometió a una termolesión por radiofrecuencia. Con este procedimiento, Cavani agota una nueva instancia, dejando para más adelante la operación, en caso de que la requiera.

De qué se trata la termolesión por radiofrecuencia

Es un proceso poco invasivo, que requiere una internación ambulatoria y que se utiliza en casos crónicos de dolor en distintas áreas de la columna. En este caso se introduce una aguja fina que emite una corriente eléctrica para ubicar la lesión y luego se aplica calor a 80°C. El objetivo es quitarle la capacidad a los nervios de enviar señales de molestias al cerebro.

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Con este procedimiento, los pacientes pueden comenzar a sentir alivio dentro de las primeras tres semanas. En caso de que funcione, puede llegar a quitar el dolor hasta por 18 meses.

Los números de Cavani con la camiseta de Boca

Cavani ante Racing, su último partido en Boca. (Foto: Getty)

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos en cancha y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

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