Terminaron los partidos de ida: cómo están las series de cuartos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Se abrieron todas las llaves de cuartos de final y hay un panorama claro sobre donde está parado cada equipo de cara a los duelos de vuelta.

Con 3 equipos argentinos en carrera, esta semana iniciaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se completó el primer capítulo de cada una de las series y solo quedan 90 minutos para pelear por la clasificación a las semifinales.

En el principal certamen de CONMEBOL, ninguno de los clubes argentinos pudo ganar en la ida y deberán hacer fuerza para conseguir el boleto. Estudiantes de La Plata empató por 1-1 como local ante Corinthians y deberá obtener un resultado positivo en Brasil para seguir en pie.

Platense ya se sacó de encima el compromiso en tierras brasileñas, pero se volvió con un déficit de 2-0 en la serie ante Fluminense. Los dirigidos por Martín Palermo buscarán una victoria histórica la próxima semana en Vicente López.

Los resultados de la ida en la Copa Libertadores

Fluminense 2-0 Platense

Palmeiras 1-0 Liga de Quito

Estudiantes 1-1 Corinthians

Independiente del Valle 0-2 Flamengo

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

Boca defenderá la ventaja en Brasil

El equipo argentino que más cómodo está tras esta semana es nada menos que Boca Juniors. Es que el Xeneize ganó ante Sao Paulo en La Bombonera, aunque por una ventaja mínima. Así, intentará defender esta diferencia, el próximo martes en el Estadio Morumbí.

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Lo positivo para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena es que Jonathan Calleri, exjugador de Boca y referente absoluto de los paulistas, se perderá el duelo de vuelta por acumulación de tarjetas.

Los resultados de la ida en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe 0-0 Vasco da Gama

Boca Juniors 1-0 Sao Paulo

Santos 2-0 Atlético Mineiro

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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