Terminaron los partidos de ida: cómo están las series de cuartos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Con 3 equipos argentinos en carrera, esta semana iniciaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se completó el primer capítulo de cada una de las series y solo quedan 90 minutos para pelear por la clasificación a las semifinales.
En el principal certamen de CONMEBOL, ninguno de los clubes argentinos pudo ganar en la ida y deberán hacer fuerza para conseguir el boleto. Estudiantes de La Plata empató por 1-1 como local ante Corinthians y deberá obtener un resultado positivo en Brasil para seguir en pie.
Platense ya se sacó de encima el compromiso en tierras brasileñas, pero se volvió con un déficit de 2-0 en la serie ante Fluminense. Los dirigidos por Martín Palermo buscarán una victoria histórica la próxima semana en Vicente López.
Los resultados de la ida en la Copa Libertadores
- Fluminense 2-0 Platense
- Palmeiras 1-0 Liga de Quito
- Estudiantes 1-1 Corinthians
- Independiente del Valle 0-2 Flamengo
Así está el cuadro de la Copa Libertadores
Boca defenderá la ventaja en Brasil
El equipo argentino que más cómodo está tras esta semana es nada menos que Boca Juniors. Es que el Xeneize ganó ante Sao Paulo en La Bombonera, aunque por una ventaja mínima. Así, intentará defender esta diferencia, el próximo martes en el Estadio Morumbí.
Lo positivo para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena es que Jonathan Calleri, exjugador de Boca y referente absoluto de los paulistas, se perderá el duelo de vuelta por acumulación de tarjetas.
Los resultados de la ida en la Copa Sudamericana
- Independiente Santa Fe 0-0 Vasco da Gama
- Boca Juniors 1-0 Sao Paulo
- Santos 2-0 Atlético Mineiro
- Cienciano 2-0 Montevideo City Torque
Así está el cuadro de la Copa Sudamericana
Datos clave
- Boca Juniors venció 1-0 a Sao Paulo en la ida de Copa Sudamericana.
- Estudiantes de La Plata igualó 1-1 contra Corinthians en la Copa Libertadores.
- Fluminense derrotó 2-0 a Platense en el primer partido de cuartos.