AFA notificó a Boca por el reclamo de Vélez en la Copa Argentina: los pasos a seguir

El Tribunal de Disciplina se expidió a través de su boletín oficial. El Xeneize tiene 5 días para contestar.

Continúan los episodios luego del reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de los seis extranjeros en el partido de los octavos de final de la Copa Argentina. Luego del fuego cruzado en los micrófonos y de la presentación formal del Fortín, el Tribunal de Disciplina notificó al Xeneize a través de su Boletín Oficial.

De manera oficial, la Asociación del Fútbol Argentino le dio un plazo al club de la Ribera para contestar a lo denunciado por el de Liniers. Allí, deberá explicar qué sucedió para que Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia firmaran planilla.

“Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo“, dice el escrito del Tribunal de Disciplina, apoyándose en el Artículo 36 del Código Disciplinario.

Vélez sigue firme en su reclamo de alineación indebida y pide que se sancione a Boca con la quita de puntos, anulando el 0-0 y la victoria en los penales para los de Arruabarrena, para otorgarle la victoria al Fortín por 3 a 0. Mientras tanto, AFA ya confirmó en sus redes la fecha para el duelo entre el Xeneize y Racing por los cuartos de final.

AFA no dio lugar a un reclamo por alineación indebida

En el mismo Boletín, el Tribunal de Disciplina no dio lugar a un reclamo de alineación indebida con otros dos clubes como protagonistas: Belgrano y Lanús. Las dos instituciones se vieron las caras por el Campeonato de Primera División de Fútbol Femenino y el resultado fue 3 a 1 para el conjunto cordobés.

Resulta que el Pirata realizó una sexta sustitución en el encuentro, que no fue advertida por la cuaterna arbitral. En consecuencia, el Granate pidió los puntos por alineación indebida. La “B” presentó su descargo, reconoció el error involuntario y AFA le dio la derecha.

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“RECHAZAR el encuadre de dicha infracción como “alineación indebida” en los términos del artículo 18 del Código Disciplinario y, en consecuencia, RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Lanús de que se le adjudique el partido, manteniéndose el resultado obtenido en el terreno de juego: Club Atlético Belgrano de Córdoba 3 – Club Atlético Lanús 1“, indicó el escrito.

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