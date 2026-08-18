Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

El campeón del mundo no se encuentra ni en el banco de suplentes del Xeneize en Asunción. El motivo.

Boca Juniors enfrenta a Recoleta de Paraguay con el objetivo de meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize va con cambios respecto a los 11 que jugaron en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y una de las ausencias más pesadas es la de Leandro Paredes.

El campeón del mundo no se encuentra disponible para este compromiso. De hecho, ni siquiera viajó a Asunción con sus compañeros, pese a que Rodolfo Arruabarrena esperaba que todos pudieran sumarse a la delegación que despegó por la tarde del lunes.

La ausencia de Paredes se debe a una cuestión física. En el último compromiso ante Platense en Vicente López, donde fue titular, el 5 tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el isquiotibial. Horas después, se confirmó que sufrió una lesión muscular.

Su reemplazante es Tomás Belmonte, quien estará sumando sus primeros minutos en el semestre, luego de haberse perdido los encuentros anteriores por lesión. El ex Lanús tendrá su gran chance desde el inicio, acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacibar.

Recoleta vs. Boca: formaciones

La alineación del conjunto local será con Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo; Alejandro Silva, José Espíndola, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Kevin Parzajuk y Aldo González.

Boca Juniors está confirmado y saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.