Por qué no juega Leandro Paredes hoy en Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del destacado mediocampista en el partido del Xeneize frente al Melevo.

Este domingo 26 de julio, en el marco de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors pone primera marcha visitando a Deportivo Riestra con el Estadio Guillermo Laza como escenario designado.

En medio de ese panorama, la gran ausencia en la formación del Xeneize para este debut en el certamen doméstico es, sin ningún tipo de dudas, Leandro Paredes. El mediocampista central de la Selección Argentina ni siquiera fue convocado por Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Foto: Getty)

¿Por qué no juega Paredes?

Lisa y llanamente, la ausencia del reciente mundialista con La Albiceleste tiene que ver con el objetivo de darle un descanso, teniendo en cuenta el fuerte desgaste que viene haciendo. Cabe recordar que formó parte de la Copa del Mundo, donde Argentina llegó a la final.

Paredes, que al retornar a Boca fue titular frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana, recibió un descanso por parte del cuerpo técnico de la entidad de La Ribera. Como consecuencia de ello, ni siquiera va al banco de los suplentes contra Riestra.

La idea de Arruabarrena y todo su equipo de trabajo es que el exjugador de la Roma, entre otros equipos, sí se reintegre pensando en lo que será el compromiso decisivo del próximo jueves, cuando Boca se presentará en Chile, nuevamente ante O’Higgins.

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Las formaciones de Deportivo Riestra y Boca