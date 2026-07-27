Boca hoy: el enojo de Arruabarrena, Riquelme busca un ‘9’, la vuelta de Paredes y más

Boca vuelve a los trabajos tras la histórica derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura 2026. El lunes 27 de julio encuentra al Xeneize entrenando de cara a la revancha ante O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Leandro Paredes volvió a entrenar

Leandro Paredes no estuvo incluido en el enfrentamiento con Deportivo Riestra ya que Arruabarrena le había dado licencia durante dos días, debido a que no tuvo vacaciones al término del primer semestre porque se fue con la Selección Argentina a disputar la Copa del Mundo 2026.

En ese sentido, este lunes se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador y realizó los ejercicios a la par de sus compañeros. Tras cumplir con sus dos jornadas libres, el capitán ya está a disposición y será titular el jueves ante O’Higgins por el partido de vuelta.

Leandro Paredes en el entrenamiento de Boca.

La bronca del Vasco Arruabarrena

Tras la dura caída en Bajo Flores, Boca se llenó de dudas a 4 días del partido de vuelta ante O’Higgins, por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se señaló como el responsable de este tropiezo en el Bajo Flores.

“Me queda la sensación de que podíamos jugar 60 minutos más y no íbamos a entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más. El responsable de esta derrota soy yo. Trabajaré para tratar de conseguir en Chile el resultado que necesitamos”, manifestó el entrenador.

Publicidad

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

Riquelme va por un ‘9’

Tras el fuerte impacto del marcador ante Deportivo Riestra, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y admitió que el Xeneize, de cara a lo que viene debe reforzarse y, sobre todo, en la zona ofensiva, frente a la lesión lumbar de Adam Bareiro.

“Estamos con el Presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con él“, reconoció públicamente el director técnico del conjunto de la ribera y sin titubear al decirlo de cara al micrófono y las cámaras de los medios de comunicación presentes.

Publicidad