River hoy: palcos colgantes en el Monumental y Correa se perfila como titular

Todas las novedades del Millonario de este lunes 27 de julio, con la mira puesta en el duelo ante Gimnasia del próximo miércoles.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 27 de julio de 2026, con el foco puesto en el duelo ante Gimnasia del próximo miércoles por la segunda fecha del Torneo Clausura. La formación que pondría Coudet ante el Lobo, cuándo podría volver a las canchas Aníbal Moreno, Juanfer volvió a las canchas tras rescindir y se vienen los palcos colgantes en el Monumental.

La probable formación de River vs. Gimnasia

Al mal presente solamente lo revierten los resultados en primera instancia, pero debe ser con una mejora considerable en el rendimiento. La oportunidad para despegar la tendrá el próximo miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Los de Eduardo Coudet visitarán al Lobo por la segunda fecha de la Zona B del Clausura con la misión de sumar de a tres y dejar atrás el pésimo arranque del semestre. Para este encuentro, el Chacho no podrá contar con Sebastián Driussi ni Aníbal Moreno, que sufrieron diversas lesiones.

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Lobo con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Ángel Correa; Facundo Colidio y Lucas Beltrán.

Coudet no podrá estar en el banco ante Gimnasia porque debe una fecha de suspensión. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo volvería Aníbal Moreno?

Pese a haber sido convocado para jugar contra Barracas Central, Aníbal Moreno fue desafectado de la nómina a minutos de enfrentar al Guapo. La causa fue que se resintió de una lesión en su rodilla, por lo que estará un par de partidos fuera de las canchas. El mediocampista se perderá al menos los próximos dos encuentros: ante Gimnasia en La Plata y frente a Rosario Central en el Monumental.

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Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Foto: Getty).

Juanfer volvió a las canchas

Juanfer reapareció en una cancha el pasado domingo, a 48 horas de haber rescindido su contrato con River. Fue en el mítico Atanasio Girardot en Medellín, en el marco del partido despedida de Macnelly Torres en el que se enfrentaron integrantes del equipo de Atlético Nacional de 2016 contra la Selección Colombia de 2014 y en este equipo estuvo Quintero.

Juanfer fue protagonista de uno de los momentos más insólitos de la jornada en Medellín. La Selección Colombia de 2014 tuvo un tiro libre cerca del área y Quintero quería ejecutarlo, pero Giovanni Hernández también tenía esa intención y la manera de dirimirlo fue mediante un clásico piedra, papel o tijera, el cual ganó el ex River.

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Una vez terminado el partido homenaje, Juanfer dialogó con ESPN y fue consultado sobre su futuro. Quintero afirmó: “Ahorita me voy para mi casa con mi familia y miraremos qué pasa en estos días”. Bolavip pudo saber en exclusiva que el colombiano analiza propuestas de Atlético Mineiro y de Cagliari.

Juanfer Quintero le ganó el PIEDRA, PAPEL O TIJERA a Gio Moreno y a Giovanni Hernández, se quedó con el tiro libre en la despedida de Macnelly Torres y estuvo cerca de colgar la pelota de un ángulo… ¿No bajó, mago?



📺 #LaÚltimaFunción, por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/77qxb7Ot0W — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

Palcos colgantes en el Monumental

A comienzos de 2026 se comunicó que este mismo año se iniciarían las obras para construir una quinta bandeja que llevaría la capacidad total del estadio a 101 mil espectadores. Por otro lado, se anunció el techado, el cual cubrirá todas las tribunas, aunque dejará libre el campo de juego para que pueda recibir luz solar.

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Bolavip pudo saber en exclusiva que el nuevo techo tendrá dos palcos colgantes. Los mismos estarán sostenidos en la estructura del techo. Serán dos, uno en cada lateral -altura Belgrano y San Martín- y tendrán capacidad para 40 espectadores cada uno.

Se tratará de espacios vip con butacas interiores climatizadas en las que habrá catering y todas las comodidades. Un detalle no menor es que tendrán un vidrio en pendiente que irá desde el piso hasta el techo para que se pueda vivir la experiencia prácticamente de ver el partido desde arriba casi encima del mismísimo campo de juego.

Esta estructura de palcos será de color rojo y generará un contraste con el resto del estadio. Por otro lado, en el anillo de las plateas altas actuales habrá butacas blancas y rojas que formarán la bandera de River, mientras que el anillo superior (el que se va a construir en esta etapa de obras) los asientos serán de color gris.

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Así quedará el Monumental techado. (Foto: SBP).

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