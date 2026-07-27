La casa del Millonario tendrá capacidad para 101 mil espectadores una vez que finalicen las obras en las que también se techará.

Históricamente, para el hincha de River siempre fue un gran orgullo el Estadio Monumental. Antonio Vespucio Liberti fue un visionario al decidir establecer allí la cancha del Millonario. Se inauguró en 1938 y con el correr de los años fue presentando mejoras, pero en los últimos seis años la evolución fue drástica.

El Monumental pasó a ser uno de los estadio más modernos de Sudamérica y del mundo. Se realizaron trabajos que mejoraron el campo de juego con sistemas de drenaje y climatización óptimos, se amplió la capacidad con la construcción de las tribunas Inferiores, se hicieron palcos en las cabeceras, se aumentó la capacidad del estacionamiento, se construyeron dos restaurantes con vistas al campo de juego, se hicieron los baños a nuevos y las obras no se detienen.

A comienzos de 2026 se comunicó que este mismo año se iniciarían las obras para construir una quinta bandeja que llevaría la capacidad total del estadio a 101 mil espectadores. Por otro lado, se anunció el techado, el cual cubrirá todas las tribunas, aunque dejará libre el campo de juego para que pueda recibir luz solar.

Se vienen los palcos colgantes

Bolavip pudo saber en exclusiva que el nuevo techo tendrá dos palcos colgantes. Los mismos estarán sostenidos en la estructura del techo. Serán dos, uno en cada lateral -altura Belgrano y San Martín- y tendrán capacidad para 40 espectadores cada uno.

Se tratará de espacios vip con butacas interiores climatizadas en las que habrá catering y todas las comodidades. Un detalle no menor es que tendrán un vidrio en pendiente que irá desde el piso hasta el techo para que se pueda vivir la experiencia prácticamente de ver el partido desde arriba casi encima del mismísimo campo de juego.

Esta estructura de palcos será de color rojo y generará un contraste con el resto del estadio. Por otro lado, en el anillo de las plateas altas actuales habrá butacas blancas y rojas que formarán la bandera de River, mientras que el anillo superior (el que se va a construir en esta etapa de obras) los asientos serán de color gris.

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River mostró cómo quedará el Monumental techado. (Foto: Prensa River).

¿Qué otro estadio en el mundo tiene palcos colgantes?

El Monumental no será el primer estadio en tener palcos colgantes en el mundo, pero sí uno de los pioneros, al menos en el continente americano. El que ya cuenta con esta modalidad es el Tottenham Hotspur Stadium, uno de los recintos más modernos de la actualidad. Cabe destacar que en la casa del conjunto londinense también está el skywalk -que también tendrá el Monumental- que es esa pasarela que se recorre con arnés.

Tottenham Hotspur Stadium. (Foto: Getty).

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¿Cuánto costarán las obras en el Estadio Monumental?

A través de un comunicado oficial, River informó que la empresa que ganó la licitación realizará el trabajo a cambio de 145.085.227 dólares más IVA. Un detalle no menor es que la diferencia entre la oferta del Grupo ENG y quien salió segunda fue de 28%, pero en relación a la que fue tercera superó el 85%.

Los plazos de las obras

Desde que se dio a conocer la ampliación y el techado del Estadio Monumental se supo que la obra tendría una duración de cuatro años y que la localía se perderá en muy pocas oportunidades. Bolavip pudo saber que serían entre tres y cuatro partidos en todo este tiempo.

Si bien los trabajos se realizarán en simultáneo, las obras comenzaron por los cimientos de las columnas, luego se colocarán las mismas -serán 52- y luego se iniciará -se estima que será en 2028- la construcción de la quinta bandeja y del techado. Ya para 2029 se terminará ese proceso y se harán los retoques finales.

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