Óscar Córdoba salió a defender a Álvaro Montero tras la derrota de Boca: “Es de Selección”

La goleada sufrida ante Deportivo Riestra dejó a Boca envuelto en un clima de preocupación, pero también con un nombre señalado. En apenas su segundo partido en el club, Álvaro Montero quedó en el ojo de la tormenta tras recibir tres goles en menos de 40 minutos y mostrar respuestas que despertaron dudas en cada una de las jugadas. Y en medio de ese contexto, apareció la voz autorizada de Óscar Córdoba para salir en su defensa.

El ex arquero, que años atrás incluso había recomendado la incorporación de Montero, pidió no sacar conclusiones apresuradas y recordó la enorme exigencia que implica defender el arco de Boca. “Es un arquero de selección, por Dios. Es un arquero de selección. ¿Hoy lo queremos decapitar? Bueno, está dentro de ese presentar examen ya en Boca. Ya presentó examen en Vélez, con sus responsabilidades. Para mí, no tengo dudas de que se va a reponer y darle para adelante“, expresó el ídolo colombiano en diálogo con ESPN.

Córdoba también remarcó que el contexto modifica cualquier análisis. “A Montero hay que mirarlo de dos maneras. Una es que lleva un tiempo atajando en Argentina, nadie desconoce su capacidad. Ahora lo vamos a empezar a evaluar en un arco muy grande, pero la responsabilidad es otra. El arquero de Boca siempre va a estar en el ojo del huracán y cada actuación va a estar vista con lupa, como ocurre con los arqueros de Boca o River”, explicó.

🇨🇴ÓSCAR CÓRDOBA respaldó a ÁLVARO MONTERO:



"Es un arquero de Selección, Por Dios. ¿Hoy lo queremos decapitar?



No tengo duda que se va a reponer y es darle para adelante". pic.twitter.com/K523bnxq76 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) July 27, 2026

Lejos de limitarse al respaldo, Córdoba repasó una por una las acciones de los tres goles recibidos frente al Malevo. Sobre el primero, lejos de cargarle exclusivamente la responsabilidad a Montero, señaló: “La pelota pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria. Ahí hay que llamar al central o al volante para que cierre y, después, la decisión de cortar la pelota abajo fue una mala decisión“.

Respecto al segundo tanto, encontró errores similares. “El segundo gol es idéntico, misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detener”, analizó.

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🇨🇴ÓSCAR CÓRDOBA analizó el rendimiento de ÁLVARO MONTERO vs Deportivo Riestra:



"El primer gol la bola pasa al 2° sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar la bola abajo fue una mala decisión.… — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) July 27, 2026

En el tercer gol fue todavía más crítico, aunque volvió a contextualizar la situación del arquero. “Es increíble que un jugador parta de su zona defensiva, recorra 70 metros y que le tire un globo. Podés medir tres metros, pero si estás adelantado, la pelota te pasa por encima. Siento que, con el deseo de hacer algo más, Montero adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego, cuando manda el manotazo, no encuentra la pelota“, describió.

El mensaje a Arruabarrena

Además, Córdoba le dio un consejo a Rodolfo Arruabarrena, ex compañero suyo en Boca durante el ciclo de Carlos Bianchi, de cara a lo que viene y advirtió sobre el riesgo de cambiar de arquero por una mala actuación. “Si el Vasco no tiene claro quién es su arquero, entonces va a cometer un error porque va a entrar en una rotación y por cualquier error va a sacarlo. Eso te lleva a un caos dentro de la confianza del equipo, porque la defensa no sabe con quién se va a encontrar atrás”, sostuvo.

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Con el duelo del jueves frente a O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana en el horizonte, Montero tendrá la oportunidad de intentar revertir la imagen que dejó ante Riestra. Mientras tanto, el respaldo de un referente como Córdoba aparece como uno de los pocos mensajes de confianza que recibió el arquero colombiano en medio de unas horas cargadas de cuestionamientos.