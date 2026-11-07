Por qué no juega Leonel Flores hoy en Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

En La Bombonera, por la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca recibe a Defensa y Justicia con el objetivo de lograr una victoria que le permita consagrarse campeón de la Tabla Anual y así cortar con una sequía de títulos de más de tres años y medio.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, tomó una decisión en la ofensiva, ya que no estará en el equipo titular Leonel Flores, quien habitualmente hace las veces como extremo por la banda derecha.

El motivo de la ausencia de Flores es futbolístico. Esto se debe al rendimiento que mostró en las últimas presentaciones del equipo, y en su lugar ingresará Alan Velasco, por lo que también cambiará el esquema táctico, ya que Sebastián Villa y Miguel Merentiel serán los dos delanteros.

Esta modificación será la única con respecto al XI titular que venció a River el pasado domingo en el Superclásico, en donde se quedó con la victoria por 1 a 0 y así logró la clasificación a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

La formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

El equipo de Arruabarrena saldrá a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura