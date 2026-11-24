El juvenil del Xeneize se adueñó del puesto con solo un puñado de partidos y ya lo postulan para la Albiceleste.

Parte del éxito de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca Juniors se explica con su forma de adaptar a los juveniles al primer equipo. Facundo Herrera es uno de esos casos a resaltar. Con solo 17 partidos en la máxima categoría, Jagger se convirtió en titular indiscutido y ya levantó dos trofeos.

Con 19 años, Herrera les ganó el puesto a Ayrton Costa y Marco Pellegrino para convertirse en el hombre de confianza del Vasco como segundo zaguero. Ahora, una palabra autorizada en esa posición lo postuló para ponerse pronto la camiseta de la Selección Argentina.

Se trata de Oscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986 y ganador de las Copas América de 1991 y 1993, que habló a favor del defensor de Boca en su participación como panelista de ESPN F90 luego de la consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana.

“A Herrera lo tienen que llamar a la selección. Me gustaría que ya juegue en la selección, que empiece a tener partidos. ¿Cuánto nos falta para el Mundial? Va a llegar con 22, 23… ¡Tiene 19! Listo. Tremendo central tenemos. Este pibe salió a jugar y parece un viejo”, señaló Ruggeri.

Lo cierto es que Herrera cumplió 20 en julio y llegaría a la Copa del Mundo del 2030 con 23 años. El futuro de Jagger es prometedor y el tiempo dirá si podrá plasmar toda esa proyección en los grandes escenarios próximamente.

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