Por qué no juega Miguel Merentiel hoy en Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del delantero habitualmente titular en el partido del Xeneize frente al Melevo.

Este domingo 26 de julio, en el marco de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors pone primera marcha visitando a Deportivo Riestra con el Estadio Guillermo Laza como escenario designado.

En medio de ese panorama, una de las ausencias más importantes en la formación del Xeneize para este debut en el certamen doméstico es la protagonizada por Miguel Merentiel. El delantero uruguayo ocupa un lugar en el banco de los suplentes.

¿Por qué no juega Merentiel?

Cabe destacar que la ausencia del delantero del equipo encabezado tácticamente por Rodolfo Arruabarrena tiene que ver, pura y exclusivamente, con la misión de darle un descanso. No es un detalle menor que viene de jugar ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

De no mediar imprevistos, el exartillero de Defensa y Justicia, entre otros equipos, será de la partida el próximo jueves, cuando la entidad de La Ribera se juegue su permanencia en el mencionado certamen continental visitando al propio conjunto chileno.

Los números de Merentiel en Boca

Miguel Merentiel desembarcó en Boca en enero de 2023. Desde ese entonces, logró ver acción en 166 partidos de carácter oficial, cosechando 57 goles y aportando 18 asistencias. Al mismo tiempo, formó parte de la conquista en una Supercopa Argentina.

Las formaciones de Deportivo Riestra y Boca