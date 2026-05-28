La advertencia de Lionel Scaloni para la lista definitiva de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina aplicará el mismo criterio que en Qatar para confeccionar el plantel para el Mundial 2026.

En pocas horas la Asociación del Fútbol Argentino comunicará la lista de 26 jugadores confeccionada por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aunque el plan es citar para los entrenamientos en Buenos Aires y los amistosos en Estados Unidos algunos más.

¿Con qué sentido? Para tener alternativas suficientes a disposición de la Selección Argentina en caso de tener que hacer algún cambio de último momento, porque la realidad es que por lo menos 10 futbolistas habitualmente convocados para el combinado albiceleste presentan diferentes contratiempos físicos.

Ellos son: Dibu Martínez (luxación en el dedo anular de la mano derecha), Cuti Romero (esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha), Gonzalo Montiel (desgarro), Nahuel Molina (desgarro), Marcos Acuña (contractura), Nicolás González (desgarro), Nicolás Paz (microfractura en la rodilla derecha), Thiago Almada (molestia muscular), Lionel Messi (fatiga muscular) y Julián Alvarez (esguince en el tobillo derecho).

Por eso nombres como Agustín Giay de Palmeiras, Nicolás Capaldo del Hamburgo, Facundo Medina del Olympique de Marsella, Marcos Senesi del Bournemouth, Franco Mastantuono del Real Madrid, Emiliano Buendía del Aston Villa y Matías Soulé de la Roma, principalmente, están alertas porque pueden tener su chance en la lista de la Copa Mundial.

Se espera que Lionel Scaloni difunda la lista de convocados este viernes 29 de mayo. Getty Images.

De hecho, conforme a un reporte reciente de ESPN, la idea de Lionel Scaloni es exigirlos a todos al máximo en los entrenamientos. Si hay alguno que no está bien, por más que sea parte del ciclo y considerado una pieza importante del grupo, tendrá que dejarle su cupo a un compañero que se encuentre en mejores condiciones.

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Las dos dudas principales de Lionel Scaloni para armar la lista de la Selección Argentina

Hay dos preocupaciones máximas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina para el armado del plantel que viajará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno es Gonzalo Montiel y el otro Nicolás González. Ambos están luchando por recuperarse de un desgarro y hay serias dudas de que lleguen óptimos a la fecha del debut en el Mundial, que será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

En síntesis