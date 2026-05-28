River cerró un semestre con altibajos: vacaciones, pretemporada y mercado de pases

El Millonario puso punto final a la primera mitad de 2026 con una goleada por 3 a 0 a Blooming por la Copa Sudamericana.

El 24 de enero comenzó el año futbolístico de River. El Millonario jugó su primer partido oficial ante Barracas Central por la primera jornada de la Zona B del Torneo Apertura. El 27 de mayo disputó su último encuentro del semestre, fue con goleada por 3 a 0 ante Blooming por la Copa Sudamericana.

Fue una primera mitad de año atípica para River. Empezó con Marcelo Gallardo como entrenador, luego de algunos malos rendimientos y algunas duras derrotas el Muñeco dejó su cargo y lo reemplazó Eduardo Coudet. El equipo empezó a ganar, pero nunca terminó de convencer.

En lo que respecta al plano doméstico, River alcanzó la final del Apertura, pero no pudo coronarse al caer por 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba. En la Sudamericana terminó primero en su grupo con 14 puntos y definirá todas las series de local, salvo ante Botafogo, el mejor de los primeros.

River terminó su semestre y los hinchas no quedaron muy conformes con los resultados generales. En varios partido hubo jugadores que fueron reprobados en el Monumental, el rendimiento nunca llegó a convencer del todo, pero hubo jugadores, especialmente los pibes del club, que sumaron puntos pensando en el segundo semestre, que tendrá como principal objetivo ganar la Copa Sudamericana.

River goleó a Blooming y avanzó a octavos. (Foto: Getty).

Vacaciones y pretemporada en España

El plantel de River quedó licenciado luego de la victoria por 3 a 0 ante Blooming por la Copa Sudamericana. Los futbolistas se irán de vacaciones, salvo aquellos que representen a sus selecciones en el Mundial 2026. El reencuentro del plantel será el 17 de junio.

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Tres días más tarde, el 20 de junio, la delegación del Millonario partirá rumbo a Alicante, España, para realizar la pretemporada. La intención de Coudet fue salir del frío de Buenos Aires, potenciar la marca River a nivel internacional y también realizar amistosos con elencos europeos.

Mercado de pases

POSIBLES ALTAS:

En Núñez saben bien que debe haber altas y ya hay varios nombres apuntados. Eduardo Coudet dejó en claro que necesita jerarquía en todas las líneas y por eso se encaminaron algunas llegadas. Nicolás Otamendi será el primer refuerzo, por otro lado, están avanzados los arribos de Gio Simeone y Mauro Arambarri.

No son los únicos futbolistas que van a llegar, también hay interés en Agustín Canobbio, pero su alta cotización haría que se caiga la posible llegada. Además, en Núñez son optimistas con los arribos de Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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POSIBLES SALIDAS:

No solamente habrá llegadas, también salidas y son varios los apuntados. Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas e Ian Subiabre son los futbolistas que podrían marcharse.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Paulo Díaz y Germán Pezzella recibirán distintas propuestas: al campeón del mundo buscarán reducirle el salario, mientras que al chileno le dirán de rescindir. Respecto a Juanfer Quintero y Franco Armani, la dirigencia entiende que ellos se ganaron el derecho a decidir sobre su futuro, todo indica que podrían salir.

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