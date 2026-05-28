River cerró un semestre con altibajos: vacaciones, pretemporada y mercado de pases

El 24 de enero comenzó el año futbolístico de River. El Millonario jugó su primer partido oficial ante Barracas Central por la primera jornada de la Zona B del Torneo Apertura. El 27 de mayo disputó su último encuentro del semestre, fue con goleada por 3 a 0 ante Blooming por la Copa Sudamericana.
Fue una primera mitad de año atípica para River. Empezó con Marcelo Gallardo como entrenador, luego de algunos malos rendimientos y algunas duras derrotas el Muñeco dejó su cargo y lo reemplazó Eduardo Coudet. El equipo empezó a ganar, pero nunca terminó de convencer.
En lo que respecta al plano doméstico, River alcanzó la final del Apertura, pero no pudo coronarse al caer por 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba. En la Sudamericana terminó primero en su grupo con 14 puntos y definirá todas las series de local, salvo ante Botafogo, el mejor de los primeros.
River terminó su semestre y los hinchas no quedaron muy conformes con los resultados generales. En varios partido hubo jugadores que fueron reprobados en el Monumental, el rendimiento nunca llegó a convencer del todo, pero hubo jugadores, especialmente los pibes del club, que sumaron puntos pensando en el segundo semestre, que tendrá como principal objetivo ganar la Copa Sudamericana.
River goleó a Blooming y avanzó a octavos. (Foto: Getty).
Vacaciones y pretemporada en España
El plantel de River quedó licenciado luego de la victoria por 3 a 0 ante Blooming por la Copa Sudamericana. Los futbolistas se irán de vacaciones, salvo aquellos que representen a sus selecciones en el Mundial 2026. El reencuentro del plantel será el 17 de junio.
Tres días más tarde, el 20 de junio, la delegación del Millonario partirá rumbo a Alicante, España, para realizar la pretemporada. La intención de Coudet fue salir del frío de Buenos Aires, potenciar la marca River a nivel internacional y también realizar amistosos con elencos europeos.
Mercado de pases
POSIBLES ALTAS:
En Núñez saben bien que debe haber altas y ya hay varios nombres apuntados. Eduardo Coudet dejó en claro que necesita jerarquía en todas las líneas y por eso se encaminaron algunas llegadas. Nicolás Otamendi será el primer refuerzo, por otro lado, están avanzados los arribos de Gio Simeone y Mauro Arambarri.
No son los únicos futbolistas que van a llegar, también hay interés en Agustín Canobbio, pero su alta cotización haría que se caiga la posible llegada. Además, en Núñez son optimistas con los arribos de Ángel Correa y Lucas Beltrán.
POSIBLES SALIDAS:
No solamente habrá llegadas, también salidas y son varios los apuntados. Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas e Ian Subiabre son los futbolistas que podrían marcharse.
Maximiliano Salas. (Foto: Getty).
Paulo Díaz y Germán Pezzella recibirán distintas propuestas: al campeón del mundo buscarán reducirle el salario, mientras que al chileno le dirán de rescindir. Respecto a Juanfer Quintero y Franco Armani, la dirigencia entiende que ellos se ganaron el derecho a decidir sobre su futuro, todo indica que podrían salir.
DATOS CLAVE
- River Plate alternó entrenadores entre Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet durante un semestre irregular.
- El plantel realizará la pretemporada en Alicante, España, a partir del próximo 20 de junio.
- El defensor Nicolás Otamendi está confirmado como el primer refuerzo de jerarquía para el club.