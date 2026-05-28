Se termina el misterio: Scaloni anuncia la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 este viernes

Los campeones del mundo debutan ante Argelia el 16 de junio y luego se miden con Austria y Jordania por el grupo J.

Después de tres años y medio de espera, el próximo jueves 11 de junio empieza la Copa del Mundo 2026 y ya casi no queda tiempo para los últimos detalles. En ese sentido, es inminente que Lionel Scaloni dé a conocer los 26 futbolistas de la Selección Argentina que defenderán la corona en el máximo certamen internacional, luego de la conquista conseguida en Qatar 2022.

Las listas de convocados de todas las selecciones del Mundial 2026

Cabe recordar que el entrenador reveló una prelista de 55 jugadores, de los que saldrán los protagonistas que viajarán a Norteamérica a representar a la Albiceleste. Sin embargo, bien se sabe que el director técnico debe hacer un recorte definitivo para quedarse únicamente con los elegidos para disputar el Mundial que tiene como fecha para la final el domingo 19 de julio.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, según informó el periodista Martín Arevalo, Scaloni presenta la lista de convocados este viernes 29 de mayo. El reconocido reportero que cubre a la Selección Argentina desde hace muchos años, reveló que el entrenador dará a conocer la nómina definitiva para terminar con la incertidumbre de qué jugadores integrarán el listado y cuáles quedan marginados del Mundial.

Un dato importante a tener en cuenta es que hay tiempo hasta el lunes 1° de junio para anunciar los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. El primer día del mes es la fecha límite que impuso la FIFA para que las asociaciones entreguen los papeles correspondientes, pero la Albiceleste lo hará este mismo viernes, aunque aún no se sabe la hora.

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Bien se sabe que Lionel Messi es una fija dentro de la lista de convocados de la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo, lo que significa que volverá a tener a su principal figura en la cita máxima. De hecho, el astro jugará su sexto Mundial y alcanzará un nuevo récord en su carrera. Sin embargo, lo compartirá con Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa, que también llegan a esa marca.

Cabe recordar que Argentina integra el grupo J, en el que se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, respectivamente. Frente al elenco africano debuta el próximo martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas City y luego se muda a Dallas. El lunes 22 a las 14 horas se mide ante los europeos por la segunda fecha y cierra la zona contra los asiáticos el sábado 27 a las 23 horas.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Cómo se arma la lista de Argentina para el Mundial 2026

De cara a lo que será la Copa del Mundo, Roberto Ayala reveló cómo se diagrama la lista de convocados de la Selección Argentina. “Cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp. Después por supuesto decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas“, confesó el ayudante de campo del entrenador albiceleste.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026