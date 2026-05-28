River hoy: enojo de Coudet por los rumores sobre Quintero, pedido de disculpas de Vera y el dinero que puede entrar por Julián Álvarez

Aunque todavía pesa la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, River cumplió con el otro gran objetivo que tenía en el semestre y aseguró la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias al triunfo 3-0 como local ante Blooming.

Finalizado el encuentro, Eduardo Coudet mostró fastidio con los rumores que se generaron en torno a un supuesto conflicto con Juan Fernando Quintero, quien no estuvo entre los convocados, y Fausto Vera, que se estrenó como goleador, pidió perdón a los hinchas por el traspié en Córdoba.

El malestar de Coudet con los rumores sobre Quintero

Eduardo Coudet se refirió a la situación de Juan Fernando Quintero, marginado de la convocatoria ante Blooming, mostrándose molesto con los rumores sobre su posible salida del club por falta de minutos y un conflicto del jugador con él. “Saben que no consumo redes, no tengo pero no estoy al margen de lo que se diga. Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a estar en este partido. Hemos charlado y ya se sabía desde después del partido con Bragantino”, comenzó diciendo el DT.

Y desmintiendo cualquier tipo de conflicto con el jugador, agregó: “El lunes estuvimos charlando, tengo una gran relación con él. Debe ser con el que más hablé de los jugadores desde que llegué. Estuvimos hablando una hora y media en mi oficina el lunes. Al otro día me desayuné con que estábamos peleados, que había un maltrato, un destrato. No sé cuál es el objetivo, qué quieren generar”.

Juanfer no fue parte de la convocatoria para el partido ante Blooming.

Además, Coudet dijo que cuenta con el futbolista colombiano y que en ningún momento este la planteó el deseo de salir. “Los rumores no son reales y las conjeturas no se de dónde salen”, resaltó para dar por finalizado el tema.

Publicidad

Fausto Vera pidió perdón por la final perdida

Fausto Vera, uno de los pocos jugadores que recibió respaldo de los hinchas este miércoles en el Estadio Monumental, quiso enviar un mensaje tras estrenarse con gol en la victoria de River ante Blooming. “Primero que nada quiero agradecerle a toda la gente de River por venir hoy a la cancha a hacer el aguante al equipo después de un duro golpe para nosotros”, fueron sus primeras palabras.

Y continuó: “Quiero pedirle disculpas a la gente por no darle la alegría de conquistar el título. Nosotros más que nadie lo queríamos y lo deseábamos. Ahora hay que trabajar más que nunca. Estoy seguro que van a venir cosas mucho mejores el próximo semestre”.

El dinero que podría ingresar a River por Julián Álvarez

Según avanzó este jueves la prensa española, Barcelona tiene muy encaminado el fichaje de Julián Álvarez y ya presentó una oferta formal al Atlético de Madrid superior a los 100 millones de euros. De concretarse el traspaso, a River le correspondería un porcentaje del 3,5 por ciento por haber sido parte de su formación, lo que se traduciría en un ingreso con piso de 3.5 millones de euros su la venta se concreta por al menos 100 millones.

Publicidad

Data clave