Qué pasa con el juicio entre Boca y Villa ante el posible regreso del colombiano

Sebastián Villa continúa siendo un objetivo de Boca en el mercado de pases, consciente la dirigencia del deseo del colombiano por regresar al club, pero también del importante desembolso de dinero que se deberá hacer para que Independiente Rivadavia de Mendoza lo libere. Según pudo saber Bolavip, no serán menos de los 7 millones de dólares de su cláusula de salida, aunque se hará un intento de financiar ese monto.

Hay sin embargo otra cuestión de la que casi no se habló pero que vuelve anormal las gestiones y es la vigencia de una demanda cruzada entre El Xeneize y el colombiano. Los abogados de Villa alegaron que fue “despedido de manera indirecta” a mediados de 2023, por lo que se le reclaman al club alrededor de 236 millones de pesos y 2 millones de dólares. Pero desde La Ribera respondieron con una contrademanda por 20 millones de dólares, acusándolo de “daños y perjuicios” más “abandono de trabajo” por la marcha del jugador que se consideró despedido.

Ese conflicto legal todavía se mantiene vigente en la justicia ordinaria, aunque quedarán suspendidas las mediaciones durante un plazo de 20 días en los que se buscará cerrar el fichaje del jugador. Según pudo saber Bolavip, si se concreta el regreso de Villa a Boca, ambas partes están de acuerdo en retirar las demandas. Si no es así, el juicio continuará.

El arribo de Sebastián Villa se volvió una prioridad desde que Rodolfo Arruabarrena la manifestó a la dirigencia la necesidad de salir a buscar en el mercado un delantero que pueda desempeñarse como extremo, después de haber mantenido una charla personal con Exequiel Zeballos en la que este la manifestó que su intención es salir transferido rumbo al fútbol europeo.

Un regreso de Villa a Boca pondría fin al litigio entre las partes.

Si bien la opción del colombiano no es la más económica para El Xeneize, es la más a mano por el deseo expreso del futbolista por regresar. También significaría apostar por un jugador que ya dio muestras de responder a la exigencia de la camiseta y, por último, la oportunidad de poner fin a un conflicto legal que lleva años.

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Las últimas declaraciones de Vila sobre las negociaciones con Boca

Hace menos de una semana, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, confirmó que quien pague la cláusula de 7 millones de dólares podrá quedarse con Sebastián Villa porque le dio su palabra al jugador. Sin embargo, reveló que la oferta que acercó Boca no fue suficiente.

“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo (6 en total). Le dije que podía financiar la operación pero que tenían que ser 7.5 millones de dólares y no volvió a llamar“, le dijo a Clarín.

Data clave

Sebastián Villa tiene una cláusula de salida de 7 millones de dólares.

tiene una cláusula de salida de 7 millones de dólares. Daniel Vila rechazó una oferta de Boca de 6 millones de dólares.

rechazó una oferta de Boca de 6 millones de dólares. 20 millones de dólares es la cifra de la contrademanda de Boca contra Villa.